COVID-19: Vacuna en Guadalajara será con cita y por letra

Con el objetivo de que no se repitan las filas kilométricas, la espera de más de 48 horas en la vía pública ni las aglomeraciones de tapatíos durante la jornada de vacunación contra el nuevo coronavirus en Guadalajara, como ocurrió hace unos días, el Gobierno federal cambió las reglas.

La nueva estrategia será por citas, en orden alfabético y con base en la primera letra de los apellidos de los mayores de 60 años que habitan en la capital de Jalisco.

La página para registrarse es mivacuna.salud.gob.mx. El único dato que se necesita es la Clave Única de Registro de Población (CURP) y proporcionar dos teléfonos de contacto en el portal.

La promesa es que, eventualmente, las autoridades se comunicarán a esos números y asignarán la fecha y la hora de aplicación del biológico contra el COVID-19.

“Quien no tenga cita no se presente, porque lamentablemente no será atendido. Queremos que esta vacunación continúe con orden y respeto, y reiteramos nuestro llamado a la paciencia: habrá vacunas para todos”, dijo el delegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco, Armando Zazueta.

En el primer día se citará a aquellos cuyo primer apellido inicie con las letras A y B; para el segundo serán los de la letra C; después los que comiencen con D, E y F. Los siguientes serán notificados después.

También se precisó que la vacunación será exclusivamente para residentes de Guadalajara y no de otros municipios.

Se aclaró, además, que quienes no dejaron su número de teléfono en el registro, pero son residentes y su primer apellido es como toca, pueden presentarse al punto más cercano, “con orden, y se les vacunará”.

Las fechas de continuación para esta etapa de inmunización, así como los espacios en los que se aplicará, todavía están por definirse.

La Secretaría de Salud estatal afirmó que pondrá todo de su parte para que la nueva jornada transcurra con agilidad.

La dependencia estatal llamó a los ciudadanos a “no hacer filas con anticipación en los puntos que ya fungieron como centros de vacunación o en cualquier otro sitio”, dado que la cita será obligatoria.