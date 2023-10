En 1984, CONTPAQi se convirtió en la primera empresa de desarrollo de software empresarial en Guadalajara, Jalisco, y llegó para revolucionar los procesos contables y administrativos. Actualmente, CONTPAQi anunció la apertura de sus nuevas oficinas en dicha ciudad. Esta nueva sede tuvo una inversión de 100 millones de pesos (mdp) en el conocido ''Silicon Valley mexicano'' y busca afianzar la misión de CONTPAQi de transformar los procesos empresariales con herramientas inteligentes.

“La nueva oficina cristaliza el crecimiento de CONTPAQi desde aquellos primeros días cuando rentábamos un departamento que adecuamos como oficina, hasta 39 años después, que nos ha llevado a ser la 1 en el mercado, con más de 6 mil Socios de Negocios y 1.2 millones de empresas usuarias en el territorio nacional, centrados totalmente en la experiencia del cliente. Por todo ello, buscamos un espacio más idóneo, que nos llevó al nuevo edificio, donde unificamos a toda la compañía en una sola sede, aquí mismo en Guadalajara”, explica René Martín Torres Fragoso, Presidente Ejecutivo de CONTPAQi.

La nueva sede de CONTPAQi, se encuentra en la Torre Interkone (Lázaro Cárdenas 3469), sitio en el que la compañía ocupará 4 pisos, del 6 al 9, sumando 3,600 metros cuadrados para que sean funcionales con más de 300 colaboradores al mismo tiempo, con el propósito de trabajar bajo el concepto de oficinas colaborativas. Esta compañía mantendrá su esquema de trabajo híbrido, en el que un día a la semana las distintas áreas de la compañía se reúnen para verse cara a cara y coordinar e impulsar los resultados en un ambiente moderno.

Estas nuevas oficinas corresponden a un componente clave de CONTPAQi; impulsar mejores ambientes laborales para los colaboradores como parte del happytalismo, del cual la firma es pionera en México. Este enfoque consiste en la búsqueda de la felicidad y la calidad de vida en el trabajo, promoviendo el balance entre la vida laboral y personal. De hecho, por 12 años CONTPAQi ha obtenido el reconocimiento como uno de los Mejores Lugares para Trabajar Great Place to Work (GPTW) en México, asimismo, por 5 años ha sido reconocida como Best Place to Code, por ser una opción atractiva para los desarrolladores de software.

Por ello, cada piso tiene una temática y nombre específico, con elevadores inteligentes, señalización sobre los valores y la cultura CONTPAQi en los muros, cabinas telefónicas, casilleros, comedores expandibles para hacer eventos, espacios abiertos o privados para trabajar, salas de juntas cerradas o semiabiertas, periqueras o escritorios eléctricos amoldables, además de escritorios con paletas (como en la escuela), salas y sillones individuales, e incluso un estudio de grabación aislado.

Otros espacios importantes son sus áreas recreativas, médicas y de ejercicio encaminados al confort y comodidad de los colaboradores, como un gimnasio con regaderas, áreas de lactancia y lectura, videojuegos y amenidades como futbolito y salas para descansar.

ESPECIAL

Además, los pisos 9 y 8 están conectados a un tobogán flanqueado por unos ventanales de aproximadamente 8 metros que permiten una vista increíble a la avenida Lázaro Cárdenas y al puente atirantado “Matute Remus”, un ícono de “La Perla de Occidente”.

La inauguración de la nueva sede ocurre en un contexto en el que CONTPAQi se posicionó entre “Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en México 2023” del GPTW. En adición, se colocó entre “Los Mejores lugares para Trabajar en la Región Occidente 2023” del GPTW.

ESPECIAL

“Esta unificación de todas las operaciones parte de una filosofía moderna y digital: las organizaciones ya no necesitan escritorios rígidos y cerrados para escribir como a la vieja usanza, sino teclear en espacios más flexibles, luminosos, cómodos, en los que el trabajo en equipo sea fundamental para la productividad, sí, pero también el esparcimiento, la movilidad y la felicidad de los colaboradores, como parte de nuestro enfoque en el happytalismo, un diferenciador que sin duda marca un hito en la industria y que a la vez se expresa en estas nuevas oficinas, como parte de nuestro espíritu empresarial”, concluye René Martín Torres Fragoso.

vll