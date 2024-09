Para que puedan operar desde una misma plataforma, los centros de inteligencia, control y vigilancia de los municipios, en cualquiera de sus categorías, serán unificados a la llegada al cargo del gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

Así lo aseguró este miércoles, puntualizando que si bien operan cada uno con sus plataformas municipales en paralelo, se estará buscando que todos puedan trabajar en la misma plataforma en la que ya opera el Escudo Urbano C5.

“Hay elementos de cada corporación cruzados en los C-5, pero eso quiere decir que trabajan paralelos, no trabajan bajo una misma plataforma. Uno de los grandes retos será que absolutamente todos los C3, C4, C5 de los municipios, según sea el caso, puedan trabajar ya en la misma plataforma que el Escudo Urbano estatal”, dijo el gobernador electo.

A este, dijo, también se estaría sumando, en propuesta, el sistema de semaforización de la ciudad, sumando más cámaras a los semáforos con el objetivo de analizar el tráfico en tiempo real, y con ello modificar los tiempos de duración de cada semáforo.

“Esto no con la idea de generar más fotomultas, sino con la idea de poder generar mayor inteligencia de movilidad. O sea, ¿a qué me refiero? Si podemos tener una cámara en la intersección de Avenida López Mateos con Eulogio Parra y vemos que Eulogio Parra no tiene flujo de cruce, poder aumentar la sincronización semafórica por Avenida López Mateos para que pueda seguir corriendo”, aseveró Lemus Navarro.

Esto, en conjunto, se unificará en un Centro Estatal de Inteligencia que permita tener en un mismo lugar y de la mano de la tecnología, cómo se mueve la ciudad para, a partir de ello, generar estrategias en tiempo real.

“Será un centro estatal de inteligencia que nos permita tener toda la información a nuestro alcance de cómo está sucediendo algún delito en específico en la ciudad, cómo se robaron un automóvil, dónde lo enfriaron, dónde lo llevaron a vender, cómo lo sacaron de la ciudad, para poder entender cómo están trabajando esas bandas y poder ir por ellas, capturarlas, desarticularlas. Es decir, la creación de este sistema estatal de inteligencia”, aseveró el gobernador electo, quien se prevé tome el cargo oficial el próximo 06 de diciembre.

Tipos de centros de control y vigilancia

Centro de Control, Comando y Comunicaciones

C4 son Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo

C5 son Centros de Comando, Control Comunicaciones, Cómputo y Contacto Ciudadano.

Va por la reestructura en el modelo de seguridad

Lemus Navarro señaló que, como parte de la estrategia del gobierno que está por entrar, se tiene prevista, una vez más, la reestructuración de la estrategia de seguridad, que incluirá un área especial para la atención e identificación de personas desaparecidas.

“Va a haber modificaciones a la ley orgánica del gobierno del Estado en materia de seguridad, porque queremos fortalecer la prevención, pero sobre todo queremos dirigir un área focalizada a la atención de la desaparición en Jalisco. Tanto en la identificación y localización de las personas desaparecidas, me refiero al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses o en cualquier otro lugar, pero también, sobre todo, ligado a la disminución y erradicación de la desaparición en Jalisco”, manifestó el gobernador electo.

Esto, señaló, será presentado en aproximadamente 10 días más para reconfigurar la ley orgánica estatal.

“Estamos ya en la última parte del diseño institucional. Va a estar ligado a un tema de apoyar a los colectivos y a las familias víctimas de desaparición. Se va a tener una lógica social muy importante de prevención, de pagar esta deuda histórica con las familias víctimas de desaparecidos ligado al futuro, es decir, ligado a la disminución y llegar a la erradicación de la desaparición en Jalisco. No, se van a dividir las áreas y se van a especializar”, finalizó respecto de este eje de gobierno.

MF