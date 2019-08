Buscan a víctimas de balacera en centro comercial para reparar el daño

A partir de una petición de oficio hecha por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) busca a las víctimas de la balacera ocurrida el miércoles 31 de julio, con la finalidad de apoyar con la reparación de los daños que puedan requerir.

Lo anterior de acuerdo con Iván Sánchez Rodríguez, Secretario Técnico de la CEEAV, quien refirió que ya se solicitó el contacto de los seis lesionados colaterales del enfrentamiento sucedido adentro de un restaurante de comida rápida de una plaza comercial de Zapopan, ya que hasta ayer se desconocía el paradero de los mismos.

"No hemos tenido ningún contacto con ninguna de las víctimas. La CEEAV trabaja normalmente a petición de parte, hasta el momento ninguna de las familias ha requerido ningún tipo de apoyo o de ayuda, sin embargo, la Comisión está abierta. Sin embargo no me dieron los datos de contacto, estamos en ese inter y yo espero tener contacto con las personas esta misma semana para ponernos a su disposición", explicó.

Dijo que será necesario que el Ministerio Público o la propia CEDHJ puedan poner a disposición de la CEEAV los datos de contacto, que debían ser recabados por el primer respondiente tras la balacera, mismo que tiene la responsabilidad de mencionar a las víctimas sus derechos, entre los cuales se encuentran en apoyo de la Comisión.

"Muchas veces sucede que las personas, por estar en estado de shock, en ese momento no requieren el apoyo, normalmente nos buscan semanas después que es cuando ya ven las necesidades que se presentan y es cuando normalmente nos buscan", añadió.

Sánchez Rodríguez agregó que en lo que va del sexenio se han erogado 6.5 millones de pesos para el subsidio de la reparación del daño de ocho casos distintos, de los cuales cinco se hicieron a partir de recomendaciones de la CEDHJ y tres por casos delitos graves. "Entre estas ocho compensaciones se encuentran tres por casos de feminicidio", agregó.

Dijo que actualmente existen alrededor de 900 expedientes abiertos en la última admistración por la CEEAV, relacionados con diversos delitos que van desde robo de celulares hasta homicidios y que, aunque no todos se abrieron desde el comienzo de las investigaciones de la Fiscalía Estatal, todos reciben seguimiento por la Comisión.

De acuerdo con el artículo 47 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, el Estado debe compensar subsidiariamente el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves, en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del delito.