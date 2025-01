Tras la pandemia, las clases presenciales se reanudaron y, con ello, los casos de acoso o bullying se dispararon. Sin embargo, la aplicación de un protocolo de cultura de paz en las aulas ha permitido que la incidencia se reduzca en una cuarta parte, sólo en un año.

En 2023, los casos reportados ante la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) fueron 191; el año pasado hubo 145. Y para disminuir aún más la incidencia se comparte entre los padres de familia el protocolo de actuación escolar para prevenir, detectar y atender estos casos. Se llama “Cultura de Paz”.

De acuerdo con la dependencia estatal, se requiere que cada vez más padres, madres de familia y tutores se acerquen a la escuela donde estudian sus hijos para conocer y aplicar la estrategia desde casa.

Ana Márquez, por ejemplo, tuvo que cambiar de escuela a su hija el ciclo escolar pasado. “La niña de pronto llegaba a la casa muy seria, no quería platicarme cómo le había ido y no quería levantarse. Hablé con ella y, luego de mucho insistirle, me dijo que algunos de sus compañeros le metían basura a su mochila y a veces le sacaban el lonche”.

Ana reconoció que no sabía que existiera un protocolo de actuación escolar, y que se aplica tanto en escuelas públicas como privadas adscritas a la SEJ.

Este plan de acción se echó en marcha desde el tercer mes de 2022, cuando las aulas se volvieron a llenar de alumnos tras la pandemia de COVID-19, y se basa en el modelo de intervención psicosocial de la Organización Mundial de la Salud, que busca garantizar espacios seguros, atender a grupos de riesgo e intervenir para generar conciencia sobre las repercusiones que los acosadores causan.

“La prevención de la violencia en la escuela debe estar enfocada en estos tres niveles para que no se presenten estas situaciones: reducir los factores de riesgo, reparar y detener el daño que la violencia puede generar. Pero necesita el apoyo de madres, padres o tutores, otras instituciones gubernamentales y la sociedad en general”, destaca el protocolo, que puede ser encontrado en la plataforma de Recrea en su versión más actualizada.

Al abordar estos casos, se buscan vías y canales para solución de conflictos como el estilo correcto para afrontar cada evento, la regulación emocional, el fortalecimiento de valores, el diálogo y la negociación.

Ahora que más de 1.6 millones de estudiantes de educación básica han vuelto a las aulas tras las vacaciones de invierno, la autoridad pide que más personas conozcan el protocolo para que el proyecto de construcción de paz se aplique y funcione antes de que los casos escalen en gravedad.

También es preciso que conozcan que cualquier situación o caso de acoso escolar puede y debe denunciarse directamente en la Dirección para la Equidad y Prevención de la Violencia de la SEJ, ya sea de manera telefónica al número 33-3030-7500, en la extensión 56797, o de manera presencial en el piso 2 de la Torre de Educación que está ubicada en Prolongación Alcalde 1351, colonia Miraflores, en Guadalajara, de las 9:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes.

También se deja en claro que no sólo los casos de agresión física son considerados como bullying y deben ser atendidos como tal. También lo es la exclusión social, la humillación y, por supuesto, los insultos y apodos.