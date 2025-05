El Gobierno de Jalisco anunció actividades como cursos de verano que se llevarán a cabo en los bosques urbanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara y también en el bosque La Primavera.

Félix Gastélum, administrador General de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU), indicó que habrá cursos de verano para generar conciencia en menores de edad sobre el cuidado del medio ambiente, valorar la biodiversidad urbana y que haya vínculos afectivos con el entorno natural.

En total, serán cuatro bosques urbanos los que tendrán cursos de verano incluyendo las fechas siguientes, en horarios de 9:00 a 14:00 horas.

Bosque de los Colomos: 21 de julio al 8 de agosto.

Bosque Urbano Tlaquepaque: 21 de julio al 8 de agosto.

Parque Metropolitano: 28 de julio al 15 de agosto.

Parque Luis Quintanar: 28 de julio al 15 de agosto.

El día 11 de julio se cierran las inscripciones; cualquier información, se pueden comunicar al número de WhatsApp 33-22-58-05-35.

El funcionario estatal invita a la ciudadanía también a que acuda a los bosques urbanos de la metrópoli para pasar tiempo familiar, pero piden que no tiren basura en los parques.

EL INFORMADOR / M. HERNÁNDEZ

"Invitar a la ciudadanía a que no haga uso de los bosques urbanos para hacer disposición final de sus residuos, que se lleven sus residuos hasta su casa, no es necesario abandonarlos ahí".

También sugieren no alimentar a los animales de los parques, por ejemplo, a las ardillas.

En el caso del bosque La Primavera, Gabriel Vázquez, titular del OPD, recordó que ha habido un incremento en el número de visitantes, principalmente quienes buscan actividades físicas, turismo de aventura o de naturaleza.

Y hay un sendero interpretativo, el cual funciona para que visitantes al bosque se adentren en la experiencia de conocer el bosque.

"Está a disposición un sendero que tenemos diseñado para que la gente tenga una experiencia inmersiva dentro del bosque y puedan tener una experiencia de naturaleza, en un recorrido de un sendero de 2 kilómetros donde con los guías especializados podrán saber la naturaleza del bosque, cuál es su biodiversidad y apelamos al cumplimiento voluntario de visitantes, saber cómo comportarse con el bosque".

Los senderos interpretativos tendrán un cupo mínimo de 10 personas.

Además, los días 21 y 22 de junio habrá el campamento de bosques a media luna, que consisten en que haya campamentos en el bosque para la ciudadanía.

Y entre las medidas de seguridad, piden que se atiendan recomendaciones de guardabosques; transitar solo por las veredas y caminos con señalética; no ingresar con mascotas debido a las posibles afectaciones a la fauna natural del bosque; no extraer material del bosque; evitar generar basura; al entrar en los ríos no usar detergentes, bloqueadores o químicos; no molestar a la fauna; utilizar sanitarios disponibles.

