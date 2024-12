Treinta años después, Guadalajara por fin tendrá un servicio de recolección de basura que busca ser eficiente: a las tres de la mañana de hoy iniciaron labores para recoger todo lo que la empresa concesionaria dejó abandonado.

Este es el plan de la estrategia Limpia Guadalajara, que inicia hoy oficialmente tras el término de la concesión que se tenía con la empresa Caabsa, la cual concluyó ayer.

De acuerdo con la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, si bien las 185 rutas de recolección contemplan todo el municipio, según las omisiones que dejó la empresa antes del término oficial de su contrato, se tienen 59 zonas prioritarias de acción, donde además del personal de limpieza se intervendrá con trabajadores de otras áreas, quienes en conjunto empezarán a laborar desde las 3:00 horas.

“Estaremos trabajando en toda la ciudad. Pero hay zonas más críticas en donde estaremos reforzando. Tenemos ubicados ya 59 puntos que requieren especial atención. Ahí va a estar el personal de la Gerencia Nocturna, de Servicios Públicos, y Aseo Público, entre otras áreas de limpieza y mantenimiento urbano, quienes van a estar en funciones”, dijo la presidenta municipal.

En otro tenor, la alcaldesa tapatía se dijo contenta de que el pleno del Ayuntamiento, con 15 votos a favor y cuatro en contra (de los regidores de Morena), hubiera aprobado la creación de un Organismo Público Descentralizado, mediante el cual se contratará a los 480 trabajadores que se integrarán al municipio como personal que operará los nuevos 160 camiones con los que contarán (de los cuales 130 ya llegaron a la ciudad) para hacer frente a la recolección de los residuos de las viviendas de Guadalajara, a fin de que se les respeten sus derechos laborales.

“Buscamos que mediante esta OPD estos trabajadores puedan ser contratados bajo la Ley Federal del Trabajo, que puedan seguir cotizando en el IMSS, porque eso permite que no pierdan su antigüedad. Y lo digo con claridad: el municipio no absorbe pasivos laborales, eso no sucede, hay mucha desinformación, pero ahí está toda la información de forma transparente. La relación laboral entre la empresa y los trabajadores es de ellos, la empresa debe de saldar sus cuentas y les tiene que finiquitar conforme la ley. Lo que corresponde al municipio es darles las mejores condiciones para que puedan brindar su trabajo”, afirmó.

Zonas a las que se dará proridad

Bosques de la Victoria

Santa Edwiges

Verde Valle

5 de Mayo

El Zalate

Balcones de Oblatos

San Vicente

Centro Histórico de Guadalajara

En cifras

185 Rutas de recolección existen en todo Guadalajara

59 Zonas serán de acción prioritaria

A las 3:00 horas Inició el aseo de la ciudad