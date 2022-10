Durante su conferencia de prensa "mañanera", el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que según la información preliminar con la que se cuenta, la balacera ocurrida la tarde de ayer domingo se debió a un intento de secuestro de un empresario.

"Sí, fue muy lamentable este asunto"

"Los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo y empezó una balacera e intervino el Ejército, porque avisaron al Ejército. Lamentablemente, hubo una persona que perdió la vida. Heridos de los dos grupos, tanto de los escoltas del señor que querían secuestrar como de los agresores de la delincuencia", explicó López Obrador.

Al cuestionarle si conocía qué clase de empresario o a qué se dedicaba la persona a quien presuntamente querían secuestrar los criminales, el Presidente señaló que se trata, presuntamente, de un hombre dedicado a la compraventa de vehículos. Sin embargo, "será más tarde" cuando se dé a conocer más información al respecto. "Sí, fue muy lamentable este asunto", añadió.

Refirió que los criminales involucrados, según la información preliminar, pertenecen al Cártel Nueva Generación que opera en nuestro Estado.

Sobre el vehículo donde viajaban los escoltas, el cual presuntamente es apócrifo, Andrés Manuel López Obrador indicó desconocer que se tratara de un auto supuestamente registrado en la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de ese estado se mantiene sin confirmar o descartar que el auto contara con su autorización para operar como tal.

Además, el Presidente utilizó el hecho de la balacera para refrendar su apoyo a que el Ejército patrulle en las calles, pues dijo, es gracias a las licencias que se le han otorgado que pueden reaccionar, como en el caso de ayer.

"Esto es muy importante subrayarlo, si no se permite al Ejército intervenir al Ejército en eventos de seguridad pública, en esa balacera el Ejército no podría intervenir. Antes, cuando no se le permitía intervenir en temas de seguridad porque constitucionalmente estaba impedido, podían haber estado asaltando a una persona enfrente de un batallón y no participaban, porque legalmente estaban impedidos, ahora sí participan", expresó.

