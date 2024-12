Bajan los robos en Jalisco; los fraudes están en aumento

Una de las estrategias de la administración que está por concluir fue la disminución de los delitos patrimoniales, especialmente dirigido a los robos, con el sustento de que estos ilícitos son los que afectan directamente a los bienes y la economía de las personas.

En esta materia, el Gobierno de Jalisco tuvo un avance. De acuerdo con el más reciente corte de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se pasó de 68 mil 415 robos que se cometían en el 2018, a 28 mil 928 al cierre de 2023. Entre enero y octubre de 2024 suman 21 mil 937.

Los robos a casa habitación pasaron de ocho mil 335 denuncias al cierre de 2018 a dos mil 726 en 2023, y a octubre de este año se han registrado mil 882. Los hurtos a negocio pasaron de 16 mil 787 a cuatro mil 347 en 2023. En los primeros 10 meses de este año se han registrado tres mil 419 carpetas de investigación por este ilícito, según el SESNSP.

Sin embargo, hubo otros ilícitos que incrementaron considerablemente, siendo uno de ellos el de fraude, que afecta principalmente a la economía de las personas.

Al cierre de 2018, se reportaron siete mil 409 carpetas de investigación por el delito de fraude (que podía contener a una o más víctimas cada una); sin embargo, para el final del año pasado la cifra incrementó a 10 mil 274 denuncias. Y en lo que va de este año suman ya 10 mil 249, carpetas de investigación, perfilándose a ser el peor año para este ilícito.

Los feminicidios están al alza

Envuelto en bolsas plásticas es como fue localizado el cuerpo de una mujer este martes en calles del Fraccionamiento Villa Fontana Aqua, de Tlajomulco de Zúñiga. El bulto además se hallaba amarrado con un lazo.

Apenas el domingo se confirmó también la muerte de una mujer tras recibir un balazo en el pecho, siendo su ex pareja el presunto responsable del feminicidio.

Y es precisamente este ilícito uno de los cuales todavía no logra disminuir en la entidad, pese a los dichos de la administración que termina hoy.

Al cierre de 2018, último año de Gobierno de la administración previa, se registraron 33 feminicidios. Sin embargo, para el cierre de 2023 sumaron entonces 37. En lo que va de este 2024 se han reportado ya 26 hechos de este tipo.

No obstante, las cifras no son confiables, según los dichos de la ex comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís, en la Entidad solo el 15% de los asesinatos de mujeres se investigan bajo el protocolo internacional de feminicidio.

GUÍA

Hay pendientes en desapariciones y la identificación forense

Jalisco alcanzó, en el sexenio que termina, la cifra histórica de 15 mil desapariciones, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas. En comparación, durante la gestión del priista Aristóteles Sandoval Díaz se interpusieron seis mil 940 denuncias por este ilícito.

La crisis forense tampoco mejoró. En la recta final de Sandoval Díaz, se dio una crisis que llevó a dos tráileres a vagar por la ciudad con centenas de cuerpos sin identificar en su interior. Entonces, se estimaba que había unos 800 cuerpos o restos sin identificar, pero hoy, a seis años del hecho, el Registro de Personas Fallecidas sin Identificar suma cuatro mil 796 registros.

La crisis en materia de fosas clandestinas también es grande, al sumar casi 170 puntos de inhumación clandestina, con mil 828 víctimas encontradas en su interior, es decir, al menos 10 cuerpos en promedio por cada una.

En la materia son pocos los avances de la administración que termina, como la asignación de más presupuesto al rubro de la seguridad y la puesta en marcha del Centro de Identificación Humana, aunque este no ha terminado por consolidarse.

CONTRA LA CRISIS

Propuestas del gobernador para resolver el tema de desapariciones

Creación de una nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, que tendrá a su cargo los Organismos Públicos Descentralizados C5 Escudo Urbano y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), incluyendo al Centro de Identificación Humana.

Fortalecer el IJCF y la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, así como la creación de un sistema de Inteligencia y Búsqueda.

DELITOS DE ALTO IMPACTO

Hacia una mejor seguridad pública

Implementará acciones con enfoque de prevención del delito.

Reforzará áreas estratégicas de la seguridad estatal.

Usará nuevas y modernas tecnologías.

Firmará convenios con Estados Unidos e Israel para la capacitación de mandos policiales, aprovechando su experiencia en materia de inteligencia

Contratará más personal en áreas como la Policía Investigadora, la Policía Estatal y en los Ministerios Públicos.

