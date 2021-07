Baja drásticamente población de Guadalajara

Guadalajara, perdió por primera vez en la historia de Jalisco su sitio de honor como el municipio con mayor número de habitantes del estado, de acuerdo con los resultados del Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los datos oficiales reportan que Zapopan superó a la capital jalisciense, ya que tenía —hasta el 15 de marzo de 2020— una población de 1 millón 476 mil 491 habitantes, con lo que se convirtió en el municipio más poblado de la entidad. Con 1 millón 385 mil 629 personas, Guadalajara se quedó con el segundo sitio estatal.

El despoblamiento, como se le conoce académicamente al proceso de reducir o disminuir la población que habita en un poblado en un tiempo dado, es un tema que preocupa a las autoridades porque impacta en la recaudación y por ende en el reparto de las participaciones federales, afecta el acceso a recursos para el ayuntamiento, también a la actividad productiva y con ello la calidad de vida de los habitantes.

El coordinador del Inegi en la entidad, Odilón Cortés Linares, explicó en un comunicado de enero de este año, que la capital jalisciense se quedó sin territorio para crecer: “Guadalajara ya no tiene para dónde crecer y esto ha hecho que la población emigre a otros municipios (…) Esto es un fenómeno que no es nuevo, no inició en esta década”.

Desde los años 50 Guadalajara fue líder en habitantes con el 74 por ciento de la población total de Jalisco. Para 2020 apenas tiene el 17 por ciento del total del estado. Desde la primera década del 2000, se marcó un vertiginoso despoblamiento de Guadalajara con apenas 32 por ciento de la población total (1 millón 495 mil 189 habitantes). De 2000 a 2010, Guadalajara perdió 151 mil 130 habitantes. Desde 2010 todos los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara aumentaron su población, sólo la capital jalisciense tuvo decrecimiento que se intensificó en los últimos 5 años (2015 a 2020) en los que perdió más de 100 mil habitantes.

La situación ha preocupado a las autoridades de las últimas cinco administraciones municipales porque la disminución en recaudación tiene un fuerte impacto en sus finanzas para resolver problemas cotidianos de servicios públicos para los habitantes, además afecta en la asignación de recursos federales y en la activación económica que a su vez genera impacto en la calidad de vida de la población.

La zona conocida como Distrito Iconia en el norte de Guadalajara es por ahora la reserva más importante que tiene el municipio para repoblar una ciudad que tiene como barrera natural de desarrollo urbano la barranca de Huentitán. El predio de 5 hectáreas con uso de suelo mixto está planeado con la construcción escalonada de departamentos. El terreno privado colinda con dos predios municipales de 8 hectáreas que pasarían del abandono a un sitio de áreas verdes, parques lineales, zonas recreativas y un complejo multideportivo de alto rendimiento que se irá desarrollando conforme crezca el desarrollo habitacional que permitiría recuperar parte de la población necesaria para un municipio que es capital estatal.