Después de 17 días de construcción y rehabilitación del nuevo puente en la avenida López Mateos, tras el socavón registrado el 25 de julio, David Miguel Zamora Bueno, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), anunció la reapertura de la vía para el flujo vehicular hoy, 11 de agosto.

“El gobernador ha mostrado interés en estar presente en la reapertura, y estoy a la espera de su agenda. Tentativamente, será a las cinco de la tarde”, comentó Zamora Bueno.

El funcionario destacó el rápido avance de las obras, que se realizaron día y noche para restablecer la circulación en una de las arterias más importantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Trabajamos con mucho gusto y aceptamos el reto que nosotros mismos nos impusimos en cuanto a tiempos. Agradecemos a la ciudadanía por su paciencia y confianza. Aunque los tres carriles funcionaron durante la obra, sabemos que fue molesto. Este ha sido un gran esfuerzo de equipo, con la participación de Zapopan, SIAPA, la Secretaría del Agua, y Protección Civil municipal y estatal”, agregó.

Zamora Bueno también informó que la estructura del nuevo puente está completamente terminada, aunque el personal de SIOP continuará con labores de mantenimiento y detalles en la avenida que no afectarán la circulación vial.

“Sólo estamos esperando que el concreto frague y nos encargaremos de la limpieza. Por la noche, balizaremos para definir bien los carriles. Aún seguiremos trabajando en detalles como retoques de pintura y acabados en el muro, pero estos no interferirán con la circulación”, añadió.

Por su parte, María Elena González Ruíz, presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco AC, expresó su preocupación por la falta de consulta a expertos y técnicos para verificar que el área afectada no se haya extendido a otras partes de la avenida.

“Se debió haber sondeado una mayor parte de la zona para identificar posibles afectaciones. No hay transparencia en cómo se ha manejado la situación. ¿Cómo garantizan que no hay más daños alrededor? Se están apoyando en un colegio de arquitectos al que pertenecen, lo que los hace juez y parte”, señaló.

Aunque reconoció que el puente no representa un riesgo de derrumbe, González Ruíz advirtió sobre las posibles filtraciones de agua que podrían generar nuevos socavones en la vialidad si no se realiza un análisis integral de la zona.

“Yo en el puente no veo riesgo de colapso, pero sí de que se traslade hacia otro lado el tema del socavón si no se hizo el cálculo adecuado. Respecto a las infiltraciones del agua, si colapsó en ese lado, nada garantiza que no vaya a salir un socavón en otro punto, porque la fuga va a existir. Ante la presión del agua, se va a salir por otro lado”, sentenció.

Durante los 17 días de obras, se instalaron losas de acero y vigas para dar soporte a la avenida. También se colocaron diafragmas y ménsulas en el muro pantalla del cuerpo sur y norte para sostener la estructura. El SIAPA trabajó en la tubería, válvulas, y pozo de visita sanitario, así como en el colector de la zona.

La inversión total de la obra rondó los 80 millones de pesos, según indicó el gobernador, quien además afirmó que “el socavón se dio porque se cayó un puente, entonces no hay una afectación a más distancia de la que se está atendiendo, entonces no hay ningún problema”.