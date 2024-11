Avanza estrategia de Guardianes Viales en Zapopan con más de 500 interesados

Alrededor de 500 personas fueron las interesadas en poder sumarse a la estrategia de “Guardianes Viales” que el municipio de Zapopan impulsa para poder contar con agentes viales municipales que permitan mejorar la seguridad vial del municipio y mejorar el caos ocasionado por los automotores en puntos críticos.

Así lo dio a conocer la directora de Movilidad de Zapopan, Mercedes Cruz Vázquez, quien dijo, superó las expectativas al sumar perfiles de todo tipo, desde egresados de áreas del urbanismo y la movilidad, hasta cadetes de la policía, y de los cuales se seleccionó a 200 perfiles que cumplían con todos los requerimientos para continuar con su proceso.

“Recibimos perfiles muy interesantes , la verdad, que no nada más tenían el bachillerato, que era la escolaridad mínima que requeríamos, sino que ya tenían incluso licenciatura terminada y algunos otros titulados, incluso en áreas relacionadas, y quienes cumplieron además con todos los requisitos. Es decir, todas y todos son muy aptos para el programa, y que mejor con el conocimiento previo que ya tienen ”, refirió la directora.

Mercedes Cruz destacó que actualmente esos 200 perfiles se encuentran ya en el programa de capacitación, en busca de que puedan aprender sobre las cuestiones generales y particulares de la movilidad, a fin de poder tenerles en campo en enero próximo.

Te puede interesar: Lorena Martínez impulsará regiones de Jalisco y Pueblos Mágicos

“Ellas y ellos ya arrancaron su capacitación el 4 de noviembre. Nos estamos apoyando en la Universidad Enrique Díaz de León para poder impartir los cursos. Ahorita están tomando su capacitación teórica. Después van a tomar su capacitación práctica en calle, para que una vez que arranque el programa estén muy bien formados”, indicó la directora.

Entre los temas que se encuentran dentro de su capacitación se encuentran, por ejemplo, los derechos humanos y prevención de la violencia, además por supuesto de las leyes, reglamentos y normas vigentes en el municipio, la Entidad y la Federación en el ámbito de la movilidad, la seguridad vial y el transporte, además de las señaléticas de tránsito. Todo, tanto en lo teórico como en lo práctico.

Recordó que estos agentes viales no multarán, sino que, lo que se busca, es que con su presencia y apoyo en los puntos en los que se les requiera, y los cuales ya han sido previamente analizados a partir de los estudios debidos, se pueda comenzar a tener un mejor orden y respeto vial desde todos los ámbitos.

Al final, serán 160 las y los agentes operativos que saldrán a las calles en los horarios con mayor tráfico en al menos 21 puntos identificados como conflictivos en materia de tráfico y seguridad vial, contemplando además situaciones como cierres viales por obras públicas o eventos deportivos, donde las y los elementos estarán vigilando que se cumplan las leyes y reglamentos municipales y estatales.

No te pierdas: Tlajomulco e IP hacen alianza por competitividad

A la par de estas capacitaciones, dijo Mercedes Cruz, efectivamente, se sigue haciendo una evaluación de los cruceros donde la participación de los guardianes será crucial para optimizar la seguridad vial a partir de lo que establece la pirámide de la movilidad, además de que se sigue trabajando en generar cruceros seguros en todo el municipio.

Apuestan por un cambio social

“Estamos convencidos de que lo que vamos a lograr es sumar a la seguridad vial, con cultura y respeto. El programa de ‘Guardianes Viales’ va a apostar por que se promueva una buena cultura y educación real, porque vamos a tener la supervisión de estos guardianes para que se pueda transitar en el municipio de una forma más ordenada, por ejemplo, haciendo que se respeten los pasos de cebra, que hayan sido desvalorizados, entre otras prácticas que permitan hacer estos puntos seguros. Estamos contentos porque es un programa único e innovador, y seremos el primer municipio en contar con este programa piloto. Estamos contentos porque la ciudad de las niñas y los niños lo necesita, por el correcto el uso del espacio público para todas y todos”, dijo al respecto del proyecto Mercedes Cruz.

Francisco María Villalobos es una de las 500 personas que se interesaron en formar parte de la estrategia “Guardianes Viales”.

Es egresado de la licenciatura en Urbanística y Medio Ambiente por la Universidad de Guadalajara. Vio la convocatoria de esta estrategia por un trámite que fue a hacer en el Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ), y decidió sumarse presentando todos los prerrequisitos que se le solicitaban, convirtiéndose en una de las 200 personas quienes actualmente se capacitan para echar a andar esta iniciativa del ayuntamiento de Zapopan.

Lee también: Gerardo Ascencio será el nuevo secretario de Cultura de Jalisco

“ Me llamó mucho la atención porque creo que hay muchas áreas por abordar y atender en la ciudad, y una de ellas, que personalmente creo, es de las más importantes, es el tema de la movilidad. Pero también porque me gustan mucho y me llaman mucho la atención los proyectos que tienen que ver con aportar un poquito a la ciudad, y creo que ‘Guardianes Viales’ va en ese sentido”, expresó el joven.

Dijo, en general se siente contento de ser parte de estas capacitaciones, pues, consideró, para incidir en la reeducación de la ciudadanía hay que estar preparado y con las mejores herramientas para orientarles sin que tenga que llegarse a sanciones.

“ Una de las apuestas es poder orientar a la ciudadanía de cómo movernos de la manera más segura, considerando que vivimos en una urbe tan grande como lo es la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como lo son también la Ciudad de México y Monterrey. En ocasiones las personas dicen ‘es que el gobierno no hace esto o no hace aquello’, pero si empezamos a cambiar nosotros mismos, a la par de que se desarrollan estas estrategias, tendremos mejores entornos y una mejor movilidad para todas y para todos”, expresó el joven.

“Si tanto ciudadanía como el gobierno trabajaran poquito más de la mano estoy seguro de que esta ciudad sería mucho mucho más caminable, podríamos movernos mejor y tendríamos una calidad de vida mucho más padre” , finalizó Francisco.

Por si te interesa: Llega Fabiola Loya a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp