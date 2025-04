Aurelio López Rocha es electo como nuevo presidente del CRT

La tarde de este martes, el empresario Aurelio López Rocha fue electo como nuevo presidente del Consejo Regulador del Tequila en sustitución de Miguel Ángel Domínguez Morales.

Durante el evento realizado en el museo Tequila Lab en Zapopan, también se entregó un reconocimiento a Domínguez Morales por los 20 años que estuvo al frente de la institución.

En la Asamblea General Ordinaria del Consejo Regulador del Tequila asistieron industriales tequileros, productores de agave, representantes de dependencias de los tres niveles de gobierno e invitados especiales. En representación del Gobierno del Estado asistió Mauro Garza Marín, coordinador del gabinete económico.

También estuvieron el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie y Enrique Ibarra, exsecretario General de Gobierno.

"Amigo (Miguel Ángel Domínguez), no solo has sido parte fundamental del crecimiento del tequila como industria, también has sido clave para posicionar a Jalisco a nivel mundial. Admiro tu liderazgo, visión y que siempre buscas trabajar en equipo" , dijo el alcalde de Zapopan.

