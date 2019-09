Asesinan a tres personas a tiros en carretera a Saltillo

La tarde de este martes fueron asesinadas tres personas a balazos sobre la carretera a Saltillo; al parecer, laboraban en una llantera, informó la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan.

Alrededor de las 12:00 horas, los tripulantes de una unidad de la Policía Municipal escucharon detonaciones de arma de fuego cerca de la planta de tratamiento, a la altura del kilómetro 12 de la carretera, por lo que se dirigieron hacia ese lugar.

A la altura del kilómetro 12 de dicha vía, localizaron a tres personas con varias lesiones de arma de fuego junto a una camioneta Toyota Sienna, dos de ellas hombres y una más mujer. Las tres personas, de entre los 30 y 35 años de edad, ya se hallaban sin vida, indicó uno de los oficiales.

Se dio aviso a la Fiscalía del Estado y al Servicio Médico Forense. En el lugar se localizaron numerosos casquillos de arma de fuego de los calibres de 9 milímetros y 40.

Según las primeras investigaciones, las víctimas laboraban en una llantera, aunque no se precisó si ésta se hallaba en la zona. No se indicó si la camioneta contaba con reporte de robo y no hubo testigos que indicaran sobre las características de los homicidas.

NM