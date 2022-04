Aristóteles Sandoval: Por homicidio, vinculan a socio del bar donde el ex gobernador fue asesinado

Por el delito de homicidio calificado, fue vinculado a proceso esta tarde Juan Manuel “N”, alias “Manu Vaquita”, socio del bar de Puerto Vallarta donde fue asesinado el ex gobernador de Jalisco en diciembre de 2020.

Tras escuchar los alegatos de la continuación de la audiencia inicial llevada a cabo este sábado, el juez determinó para “Manu Vaquita” un año en prisión preventiva y seis más para la investigación complementaria. Estará recluido en el Penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, de acuerdo con información de la periodista Carolina Gómez, presente en la audiencia este día.

Lo anterior solo corresponde a la acusación hecha por el delito de homicidio calificado que se le imputó, sin embargo aun se desarrolla la audiencia por el delito de encubrimiento del que señala derivado de las órdenes que, de acuerdo con lo declarado por testigos el lunes pasado, lo señalan como el responsable de haber dado las órdenes de limpiar el lugar tras el ataque a Sandoval Díaz.

Según ha dicho este día Juan Manuel “N”, él no dio la orden de limpiar el el sitio, cuando llegó de nuevo al bar tras haber trasladado a uno de los heridos al Hospital Joya Marina los meseros ya lo hacían, aseveró el señalado según la información compartida por la comunicadora vallartense.

“Por querer que no me clausuran el lugar dejé que lo dejaran limpio. Cuando terminan les digo a todos que se vayan. Veo en el estacionamiento la alfombra y les digo 'llévensela de aquí', la suben a la camioneta y se la llevan.”, relata parte de la declaración de Juan Manuel “N”.

De acuerdo con lo declarado este día, a “Manu Vaquita” se le apagó el teléfono por falta de batería. Cuando llegó a su casa todavía en “shock”, y fue hasta que encendió el teléfono que supo que el ataque había sido contra el ex gobernador de Jalisco y que este ya había fallecido. “Pensé que era confusión porque la persona que lleve herida no era él. Empiezo a recibir mensajes y me empiezo a dar cuenta que cometí un gran error al limpiar”, señaló el hoy vinculado.

Luego de ello, regresó a Distrito 5 observando gran cantidad de patrullas y policías. "Es cuando me doy cuenta que me metí en un gran problema. Regreso a mi departamento, agarro mi mochila, dinero y me voy", manifestó en su declaración "Si yo hubiera visto al ex gober herido también lo hubiera llevado", añadió.

“Manu Vaquita” fue detenido el pasado domingo en la Ciudad de México por agentes de la Fiscalía de aquel Estado y de su homóloga en Jalisco cumplimentando dos órdenes de aprehensión emitidas en cu contra por los delitos de homicidio calificado y encubrimiento. Hasta ahora él es el único detenido en prisión por el asesinato del ex mandatario estatal.

Hasta el momento se han emitido 13 sentencias en contra del mismo número de trabajadores del bar propiedad de “Manu Vaquita” quienes participaron en la limpieza de la escena del crimen, sin embargo conmutaron los 29 días que pasarían en prisión por el pago de una multa de cuatro mil pesos. Otro hombre identificado como Raúl “N”, señalado por cohecho en el mismo caso, fue puesto en libertad en septiembre pasado y sigue su proceso fuera de prisión al considerarse un delito no grave.

