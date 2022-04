Aristóteles Sandoval: Dueño de bar habría dejado entrar a dos sin revisión el día del asesinato

Testigos del asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, acusaron al dueño, José Manuel S. “Manu Vaquita”, de dejar entrar a dos personas sin revisión, mientras que al resto de los comensales les revisaban hasta la forma en que iban vestidos.

Esto según informó Carolina Gomez Aguiñaga, conductora del noticiero de La Patrona 93.5 fm de Puerto Vallarta y quien estuvo en la audiencia de “Manu Vaquita”, imputado por homicidio calificado en el asesinato de Sandoval por encubrimiento. Se llevó a cabo en el Juzgado de Control y Oralidad del municipio costeño.

En un hilo de Twitter, la reportera señaló que sobre la imputación por homicidio calificado, con alevosía y ventaja, dos testigos aseguran que fue José Manuel S. quien dejó ingresar al bar al hombre que acciona el arma de fuego y a la mujer que lo acompañaba, sin traer el código de vestimenta del lugar.

A ambos se les puede ver en las fotos en las que se ofrece recompensa por su localización por parte de la Fiscalía Estatal.

Del delito por encubrimiento, 13 testigos señalan a José Manuel de dar las órdenes de limpiar y destruir cualquier rastro de evidencia del asesinato del ex gobernador de Jalisco el 18 de diciembre 2020 dentro del bar Distrito 5, la mayoría ex trabajadores del sitio y La Santa.

Sin vestimenta formal

Aunque el código de vestimenta es formal, el hombre y la mujer vestían de manera informal: él, pantalón de mezclilla y camisa azul y ella mezclilla y sudadera gris. Testigos aseguraron que José Manuel S. dio la orden para que no se les revisara como dictaba el protocolo de seguridad. Iban armados.

“Al llegar preguntan directamente por “Manu” y los atiende la gerente de nombre “Brisa”, momento en el que escucha que no se les iba a revisar como indicaba el protocolo de seguridad”, señaló la reportera.

Dos trabajadores más coincidieron en el testimonio. Uno de ellos, Óscar, cantinero del lugar, quien además afirmó que cuando fueron las detonaciones, llegó José Manuel y dio la orden de limpiar todo, retirar los vidrios y quitar la alfombra que estaba afuera del baño, donde cayó Aristóteles Sandoval.

Limpieza de la escena

Con frases como “muévanse hijos de su puta madre, saquen la alfombra de ahí”, “tienen tres minutos para terminar hijos de su puta madre”, “apúrense a quitar las cámaras” y “llévatela a quemar (la alfombra), no me importa dónde”, fue que José Manuel les ordenó limpiar la escena del crimen.

10 ex trabajadores acusados por encubrimiento declararon lo anterior en enero de 2021.

Los meseros también coincidieron en que después de limpiar la escena, José Manuel S. los convocó al área de la cocina, se subió a la mesa del chef y les dijo “si les preguntan ustedes no saben nada, no limpiaron nada, solo escucharon un disparo, se agacharon y no vieron nada”.

Al día siguiente se enteraron que fue la escena del homicidio del exgobernador. La mañana siguiente, la gerente de Distrito 5, de nombre Brisa, los mandó llamar fuera del bar, donde les dijo que “Manu” les mandaba decir que todo seguía igual “que no sabían nada ni limpiaron nada”.

Más testigos

Armida vendía dulces afuera del baño del Distrito 5 y ella vio el momento en el que el hombre y la mujer se dirigían hacia donde bajaba “un cliente de media coleta”, en este caso Sandoval.

Escuchó los disparos, corrió al baño y se encerró. Luego llegó “Manu” y les dijo a todos que limpiaran. Ella también identificó al hombre y a la mujer como quienes fueron detrás del ex mandatario.

Cristian, un mesero de La Santa, observó a José Manuel S. a bordo de una camioneta de redilas, para después sacar una alfombra del bar y echarla a la caja. Pregunta quién sabía manejar estándar, Cristian le dice que él y le ordenó llevársela a quemar.

Al día siguiente declaró a la Fiscalía de Jalisco lo sucedido y señaló que no sabía lo que pasaba.

Otra empleada, Abigaíl, declaró que el hombre y la mujer veían mucho a Sandoval y, cuando dispararon, mientras los clientes huían, el dueño les gritó: “Ustedes no pendejos, ¿qué pasó?” y es cuando les ordenó limpiar todo y después acordaron no decir nada.

Todo quedó grabado

La Fiscalía Estatal presentó evidencia de cámaras de videovigilancia recuperadas que grabaron a “Manu” dando órdenes sobre el retiro de cámaras y limpieza de la escena. Quedó grabado el momento del asesinato de Sandoval, a quien le dispararon por la espalda y lo hirieron con arma en la cabeza, tórax y abdomen.

En la audiencia, el juez Luis Ignacio Ceja dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar hasta la audiencia del sábado 16 de abril, donde se determinará si “Manu Vaquita” es vinculado a proceso.

GC