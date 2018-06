Antigüedad, requisito para ambulantes en Zona Industrial

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó en Sesión de Cabildo las Disposiciones Administrativas para la Regulación del Comercio en Espacios Públicos en la Zona Industrial. Con ello los ambulantes de la zona deberán acreditar antigüedad para obtener un espacio de trabajo.



La síndica Bárbara Casillas explicó que "se establecen los requisitos y el procedimiento para ejercer el comercio en puestos semifijos dentro del polígono. La autorización para ejercer el comercio en puestos semifijos dentro del polígono queda sujeta a la capacidad de carga y la compatibilidad del giro".



Al respecto de la antigüedad, el dictamen aprobado no especifica el tiempo que los comerciantes deberán comprobar que llevan ejerciendo la actividad. Sobre en la que deberá comprobarse señala que se tendrán que presentar documentos que la acrediten.

Se aprobó la iniciativa del presidente @EnriqueIbarraP que tiene como objetivo expedir las disposiciones administrativas para la regulación del comercio en espacios abiertos dentro del Polígono de Intervención Urbana Especial Industrial. pic.twitter.com/IULX84pWFm — Gob. de Guadalajara (@GuadalajaraGob) 1 de junio de 2018



A diferencia de cuando se reguló el comercio ambulante en el Centro Histórico, en esta ocasión no se otorgarán carritos o pañoletas a los vendedores. Como único requisito de imagen se establece que los puestos deberán estar pintados de color gris o ser de acero inoxidable. Además, no se permitirá anclar o empotrar mobiliario a la calle o la banqueta.



Los interesados en ejercer el comercio ambulante en la zona deberán presentar una solicitud ante una Comisión Dictaminadora. Así como ser persona física, mayor de edad, manifestar sus datos generales, el tiempo que han ejercido la actividad, el compromiso de usar los servicios de agua potable y alcantarillado según la norma, tener conocimiento de las disposiciones administrativas y dar a conocer los productos que se desean ofertar.



Los comerciantes estarán obligados a pagar un derecho de piso al municipio y contratar un servicio de energía eléctrica, agua potable y alcantarillado o manifestar que no se requieren.



Las disposiciones aprobadas este día por el Cabildo entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.



Por otro lado, durante la Sesión la regidora del PRI Luz Sagrario renunció a su partido para unirse a Movimiento Ciudadano. Además, se reintegraron al Cabildo los ediles Ximena Ruiz Uribe y Sergio Otal Lobo, ambos del PRI.

