Ante caída del sistema en la SRE de Jalisco, reagendan peticiones de pasaportes

Las y los ciudadanos que acudieron esta mañana a las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Jalisco (SRE) se llevaron una sorpresa, pues encontraron con que el sistema para la emisión de pasaportes estaba caído.

Una de las personas afectadas fue Ivan, quien llegó a las 10:15 para su cita de las 10:30 con el fin de renovar su pasaporte, y se sorprendió al ver a alrededor de 200 personas en las instalaciones de la SRE ubicadas en Plaza Patria afuera esperando desesperadas porque no podían pasar a las oficinas.

“Nadie nos decía nada, entonces me acerqué con las personas de la entrada a preguntarles qué pasaba, y respondieron que no había sistema, y teníamos que esperarnos para reagendar. Me saqué mucho de onda y las personas a las que le pregunté me reafirmaron lo que me había dicho el oficial de la entrada; apenas estaban pasando los de las 8:00 horas”, contó el joven.

Había que volverse a formar por horario de citas según les iban llamando, pero tampoco se podían ir, porque podían perder la cita aún habiendo pagado el trámite.

Hacia las 11:00 horas y luego de un vacío de información, según contó Iván, la SRE informó que ya se había reestablecido el sistema, y fueron dejando entrar a las primeras personas citadas.

“Si yo tenía mi cita a las 10:30 entré hasta las 11:30-11:35. Me revisaron los papeles, me dejaron pasar, y estuve como otra hora dentro esperando porque había mucha gente. Sí fue ordenado el proceso, ágil, me tomaron mi foto y me dijeron que pasara en una hora por mi pasaporte. Al final se logró, aunque lo que me molestó es que me parece inverosímil que se caiga un sistema tan importante como el de la SRE, porque a mi me hace pensar que tiene una gran responsabilidad y son datos personales los que trabaja”, finalizó Iván.

La SRE confirmó por su parte la caída del sistema, además de que, en efecto, las personas que no pudieron esperar para hacer su trámite este día tuvieron la oportunidad de reagendar el día y hora que más les convenía sin perder el pago de sus aranceles.

La SRE en Jalisco lamentó lo ocurrido y emitió disculpas a las y los ciudadanos por la falla, aunque no confirmó cuál fue el número de personas que se vieron afectadas por la caída del sistema, aunque aseguró, todas las personas fueron atendidas de forma particular para solventar cada caso.

