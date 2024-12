Luego de que ayer fuera activada la contingencia atmosférica número 13 en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jeeny de la Torre Ruelas, coordinadora de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, hizo un llamado a evitar prender fogatas y pirotecnia durante las fiestas de fin de año.

“La quema de pirotecnia está prohibida y hacer una sensibilización y llamada de atención a los papás de que no compren pirotecnia para los menores. También recomendar no prender fogatas el 31 de diciembre […]. Se han tenido contingencias atmosféricas, entonces se recomienda la no utilización, por ningún motivo ni causa, de pirotecnia, además de que es muy peligrosa; y el hecho de prender fogatas, aparte de la contaminación que va a generar, nos traen problemas de salud a las personas que son adultos mayores y a los menores de edad”, explicó.

El 24 de diciembre se atendieron cinco reportes de fogatas en Guadalajara, mientras que en lo que va del mes se han asegurado 200 kilos de pirotecnia. En tanto, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco apagó 372 fogatas en todo el estado en Nochebuena. Los municipios que registraron mayores reportes de este tipo fueron Gómez Farías con 106 y Zapotlán el Grande con 104.

Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara amplió los operativos de vigilancia en la ciudad para inhibir la venta de productos elaborados con pólvora, sobre todo en cruceros viales y plazas públicas. La mayor parte de éstos que se han decomisado a la fecha son luces de bengala de diferentes tamaños.

“Protegerse bien del frío, ingerir líquidos calientes y, de preferencia, si ven que hay contingencia atmosférica; no salir de casa. Tener mucho cuidado con ellos (adultos mayores)”, añadió de la Torre Ruelas.

Durante una contingencia atmosférica fase 1, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet) recomendó evitar actividades y ejercicios al aire libre, así como el uso del automóvil; utilizar cubrebocas en caso de padecer alguna enfermedad respiratoria, cerrar puertas y ventanas, mantener a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias en interiores y tomar líquidos en abundancia.

Ayer fue activada la contingencia atmosférica en el área de influencia de las estaciones Las Pintas y Sante Fe, así como una precontingencia en Miravalle; todas por el contaminante PM10, partículas sólidas o líquidas que se encuentran suspendidas en el aire. Debido a su diminuto tamaño, éstas pueden entrar al cuerpo por la nariz y la garganta y pueden llegar hasta los pulmones y el corazón, causando graves daños al organismo.

Algunos de los síntomas por entrar en contacto con estas partículas son tos, irritación en las vías respiratorias y dificultad para respirar.

