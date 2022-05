Alumnos mantienen el uso de cubrebocas

En un recorrido a cuatro escuelas de diferentes niveles académicos en la Zona Metropolitana de Guadalajara se constató que los estudiantes aún asistieron con su cubrebocas e ingresaron a las aulas con la medida de sanidad que lleva dos años impuesta ante la pandemia de COVID-19, pese a que el pasado lunes el gobernador anunció que el uso de la mascarilla ya no será obligatoria en instituciones educativas.

Gustavo, de 15 años, quien estudia tercero de secundaria, dijo que sus padres le informaron de la medida que había tomado el Gobierno del Estado, pero él aún estaba inseguro de cómo actuar. “Pues es complicado, veo a mis compañeros igual con el cubrebocas, la mayoría, yo también lo seguiré utilizando”, afirmó.

En la Preparatoria 1 de la Universidad de Guadalajara, también se observó a la mayoría con su cubrebocas. Malcolm, de quinto semestre, fue una de las excepciones.

“De hecho vi el comunicado y me enteré, y es por eso que me tomé la libertad de no portar el cubrebocas. Depende de la opinión cada quién es libre de traerlo o no traerlo. La mayoría lo portaba todavía dentro de clases, unos 20 compañeros, no comentaron nada los maestros, así que ya cada quien decide”, dijo.

En el Departamento de Música del Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño, ubicado en la calle Morelos, a un costado del Teatro Degollado, Hugo Espinoza comentó que sigue portando el producto. “Ahora traigo el cubrebocas por comodidad de los demás, se incomodan si no es así”, subrayó el estudiante especializado en el instrumento oboe.