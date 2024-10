Alistan conciliaciones laborales en línea

El próximo mes los trabajadores en Jalisco podrá decidir si su conciliación laboral la realizan de manera presencial o en línea informó Rodrigo Moreno Trujillo, director general del Centro de Conciliación Laboral.

Durante la presentación del segundo informe de actividades el funcionario estatal explicó que con la conciliación remota los trabajadores, los patrones o empresas y abogados podrán llegar a un acuerdo.

“Con los filtros de seguridad que vamos a tener, vamos a hacer la conciliación por zoom y ya no podrán trasladarse y eso reduce tiempo, dinero”, detalló Rodrigo Moreno.

Este año el Centro de Conciliación Laboral logró más de 37 mil conciliaciones que representaron mil 200 millones de pesos en favor de los trabajadores.

“Este modelo es un tema prejudicial, nosotros en el centro no llevamos juicios, llevamos conciliaciones, pero no se traduce que de alguna manera esas conciliaciones sean acuerdos que no respeten lo justo para ambas partes tanto para el empleador como para el empelado”, sostuvo.

En entrevista realizada en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Moreno Trujillo, detalló que esos mil 200 millones de pesos se traducen en procesos que no se judicializaron que podrían costar audiencias, documentos y abogados.

El funcionario dijo que con estos números Jalisco se ubica entre los primeros lugares del país con más conciliaciones realizadas con un 87.7 por ciento de productividad en conciliaciones contra un 70 por ciento de promedio en el país.

Actualmente Centro de Conciliación Laboral cuenta con seis centros de atención y próximamente abrirá otros tres más en Ameca, Tepatitlán y Tlajomulco de Zúñiga.

“Nos estamos acercando para que las personas no tengan que trasladarse hasta la oficina central sino que puedan más fácil a otras oficinas”

Los servicios del Centro de Conciliación Laboral son completamente gratuitos, los usuarios no tienen que llevar abogados ya que el organismo les proporciona uno.

