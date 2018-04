Alfaro propone módulos con maquinaria para contingencias

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al Gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez se comprometió a que, de resultar electo el 1 de julio próximo, todos los municipios del Estado contarán con un módulo fijo de maquinaria para contingencias.

El objetivo, de acuerdo con un comunicado de MC, es que durante su administración los gobiernos municipales estén en condiciones de atender contingencias y hacer reparaciones de caminos de manera inmediata, principalmente aquellos que están alejados del “centro de la Entidad”.

“Que no va haber un solo municipio que no tenga un módulo de maquinaria fijo, pero no de los que manda Seder una vez al año por un mes, un módulo de maquinaria fijo que vamos a dejar en comodato con el presidente municipal para que lo administre el municipio. Para que tengamos contrato de mantenimiento con la empresa a la que le compremos los módulos para que puedan funcionar bien, para que no estemos mandando maquinaria vieja”.

Contar con este equipo de manera permanente, agrega el documento, les permitiría a los municipios dragar arroyos, dar mantenimiento a abrevaderos, “hacer bordos y caminos sacacosechas, entre otras actividades que beneficiarían al sector productivo”.

El abanderado emecista continuó ayer su recorrido de campaña por la zona Sureste de Jalisco donde se reunió con algunos habitantes de los municipios de Santa María del Oro y Quitupan.