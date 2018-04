Alfaro promete Línea 4 del Tren Ligero y abasto de agua

Durante el arranque de la campaña electoral de Pablo Lemus Navarro, del partido Movimiento Ciudadano (MC), para reelegirse como presidente municipal de Zapopan, el candidato a gobernador de Jalisco por ese mismo partido, Enrique Alfaro, prometió la realización de diversos proyectos en movilidad, abasto de agua y salud, destacando una nueva línea de Tren Ligero.



"Voy a construir, hacia el sur, la Línea 4 del Tren Ligero que tanto urge a Tlajomulco y Tlaquepaque", aseguró Alfaro ante unos diez mil asistentes al mitin realizado en Parques de Tesistán.



El candidato también se comprometió a impulsar un sistema de transporte masivo rápido (BRT, por sus siglas en inglés) para Zapopan, la cual partirá desde la última estación de la Línea 3 del Tren Ligero (Arco del Triunfo) hasta Tesistán y que tendrá un ramal hacia Valle de los Molinos.

Añadió que, en caso de ser electo, impulsará un sistema de abastecimiento de agua para la zona Norte de Zapopan, además de un hospital administrado por el sector estatal de salud en Valle de los Molinos, para atender a las personas sin seguridad social que viven en las colonias aledañas a la carretera a Colotlán.



En su discurso, Enrique Alfaro aseguró que su administración ahorrará cinco mil millones de pesos acabando con los lujos y la corrupción del aparato estatal, luchará para que el agua de la presa El Zapotillo se quede en Jalisco para abastecer Los Altos y la Zona Metropolitana de Guadalajara, y donará el helicóptero del gobernador a la Secretaría de Salud para que se utilice en emergencias.

"No voy a gastar el dinero de los jaliscienses en tonterías"

"No voy a gastar el dinero de los jaliscienses en tonterías", declaró el político, quien aprovechó para criticar al actual gobierno del estado por las malas condiciones de infraestructura y servicios que dijo encontrar durante sus giras al interior de Jalisco. "Vivimos gobernados por personas que están fuera de la realidad, que no entienden lo que están viviendo los jaliscienses", mencionó.



Pide Lemus consolidar su proyecto de gobierno



Con la meta de ser "el municipio número uno de México", cuyos detalles para lograrlo no mencionó, el actual alcalde de Zapopan con licencia y candidato de Movimiento Ciudadano (MC) Pablo Lemus pidió el voto en su inicio de campaña para que su proyecto de gobierno fructifique.



"Un proyecto de transformación tan importante no se puede consolidar en dos años y medio de gobierno, necesitamos unirnos juntos para consolidar este proyecto de largo plazo", pidió.



Según Lemus, durante su gestión en Zapopan se impulsaron políticas públicas en educación, cultura, deporte, empleo y salud, y se entregó obra pública a la ciudadanía, entre ellas la mejora de calles y avenidas con pavimento hidráulico.



Durante el mitin, estuvieron presentes los candidatos de MC a diputados federales y locales de los distritos 4, 8, 10 y 13, así como los candidatos a senadores Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo.

