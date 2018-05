Alfaro pide a sus simpatizantes activarse para "arrasar" en Tlajomulco

De visita en el municipio de Tlajomulco, Enrique Alfaro Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, pidió a sus seguidores activarse durante el mes que le resta a la campaña y trabajar para que el municipio se mantenga como el principal bastión emecista en el país.



Alfaro Ramírez dirigió críticas a su ex compañero de partido y alcalde con licencia, Alberto Uribe Camacho, a quien calificó como oportunista y tachó de haber traicionado a su movimiento.



"Quiero pedirles de corazón que todos se activen con todas sus fuerzas para lograr una meta, que Tlajomulco vuelva a ser el principal bastión en todo México de Movimiento Ciudadano, que les ganemos de calle, que les pongamos un baile. Por la dignidad de nuestro movimiento, por la dignidad y por la fuerza de Tlajomulco; tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance no para ganar, sino para ponerlos en el basurero de la historia que se merecen", aseveró.



Alfaro criticó que Jennifer González, esposa de Uribe, haya sido incorporada como candidata a diputada federal de la coalición Juntos Haremos Historia. Recordó que su ex compañero de partido había declarado que no migró a las filas de Morena buscando trabajo o posiciones. El aspirante dio la bienvenida a MC a la ex morenista Brenda Carrera García.



El contendiente naranja reiteró su propuesta de construir la línea 4 del tren eléctrico hasta Tlajomulco y sostuvo que la obra va en serio pues el proyecto está sustentado para poder concretarse.

LS