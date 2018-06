Alfaro dice que se jugará la vida por la seguridad de Jalisco

El candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, Enrique Alfaro, afirmó que en su estrategia de refundación no están únicamente las instituciones públicas, sino la realidad de Jalisco, lo que “será un trabajo difícil”, pues sugiere incluso “jugarse la vida para sacar del Estado la inseguridad y a los políticos corruptos”, dijo a través de un comunicado.

Durante un recorrido por la delegación de Atemajac, dijo a los habitantes que no fue por votos sino a “invitarlos a tomar conciencia de que depende de nosotros el rumbo que va a tomar nuestro Estado y nuestra ciudad. No podemos seguir alentando la idea de qué hay soluciones mágicas. No las hay. Arreglar Jalisco nos va a costar mucho esfuerzo, mucho trabajo. Nos va a costar jugarnos la vida para poder poner orden”.

Afirmó que construirá escuelas de tiempo completo en donde habrán clases de civismo, arte, cultura y deportes para que las nuevas generaciones aporten al crecimiento del Estado. También se comprometió a “trabajar arduamente para que Pablo Lemus cumpla con los compromisos asumidos”. Prometió que ampliará la avenida Patria, desde Federalismo hasta Alcalde.