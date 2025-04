Alertan por información falsa en Internet y redes sociales

Ante la invasión de fake news (noticias falsas) o deepfakes (videos o audios generados con Inteligencia Artificial que parecen reales, pero no lo son) es importante que los lectores y los ciudadanos estén atentos a lo que ven y escuchan alertó el periodista Jonathan Lomelí.

El periodista recomendó a las personas verificar la fuente de información, siempre googlear, utilizar herramientas como Google Alerts, entre otras.

"Hay que estar muy alertas, siempre es muy importante verificar la fuente de la información de lo que nos está llegando, la otra que me parece muy básica es googlear si tenemos dudas de un contenido y verificar que ese contenido sea real o esté en medios de referencia", explicó.

En entrevista en el marco de la conferencia "Deepfakes, postverdad y periodismo: ¿ver para creer?" que impartió en Talent Land, la exposición de innovación y tecnología que concluyó en Expo Guadalajara, Lomelí reconoció que las fake news y las deepfakes seguirán creciendo en los próximos años.

"El escenario es muy complejo, muy complicado, en las pasadas elecciones la inteligencia artificial no jugó un papel crucial extrañamente porque ya estaban ahí, vimos algunas que generaron cierta conversación pero no representaron un problema, pero me parece que en las próximas elecciones pueden ser un riesgo mayor sobre todo porque la tecnología cada vez se mejora más", precisó.

Jonathan Lomelí explicó que las fake news y las deepfakes han generado confusión y desconfianza entre la población y la verdad pasa al segundo plano.

Con este fenómeno los rumores y las mentiras se propagan más rápido, se contamina el debate público, hay mayor desconfianza en las fuentes de información, se propagan las teorías conspirativas y ocurre el fenómeno del dividendo del mentiroso.

"Lo que ha ocurrido ahora es que cualquier político muy fácilmente dice ante una verdad incómoda eso es un montaje", sostuvo.

Explicó que actualmente con las fake news y deepfakes se debe estar alertas de usos maliciosos como manipulación en procesos electorales, fraudes financieros, suplantación de personas, entre otros.

