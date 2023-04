Alberto Uribe: trabaja para mejorar los servicios y la calidad del aire

El trabajo de un regidor es vigilar y coordinar acciones de la administración municipal según las comisiones que el Ayuntamiento le confiera, algo que ha sabido hacer el regidor de Zapopan por Morena, Alberto Uribe, quien preside la Comisión de Servicios Públicos.

Para Uribe Camacho fue todo un reto reconfigurar su plan de trabajo para el municipio, pues contó que desde que inició su proyecto, lo hizo con miras a ser alcalde. Al no haber sido elegido para este puesto, tuvo que reconfigurar su agenda para, con el mismo compromiso, ver por los ciudadanos de Zapopan, ahora desde el nuevo cargo encomendado.

Es por ello que en su trabajo como regidor de oposición, dijo, no se ha centrado en sólo discutir o estar en contra del alcalde y del partido que representa, sino que dejando los colores de lado, se ha puesto a buscar las mejores soluciones en el marco de su Comisión.

En la definición de oposición que yo hago, es una oposición que pueda construir, y en la que pueda hacer cosas que a mí me interesan, pero en favor de los zapopanos

“Siendo de Morena y en comparación con otros municipios, se esperaría que fuera opositor, de estar a favor de todo y de nada. Y en lo general, en la definición de oposición que yo hago, es una oposición que pueda construir, y en la que pueda hacer cosas que a mí me interesan, pero en favor de los zapopanos”.

Un ejemplo de esto, destacó, es el acuerdo recientemente aprobado mediante el cual se logró un convenio con una empresa extranjera a cargo de tres aerolíneas internacionales, quienes se encargan de generar elementos para sus aviones, que generan menos contaminantes para el medio ambiente.

“Lo que hicimos fue concesionar el servicio por 20 años a una empresa norteamericana. Lo que se hace con la basura es un confeti en un separador de basura gigante y se produce un filtro que se usa en la industria aeronáutica. Para volar en Estados Unidos hay una serie de normas que tanto el diésel o los filtros tienen que venir de un proceso orgánico, porque los aviones son los más contaminantes del planeta”.

Este acuerdo beneficia al municipio directamente en el proceso de la disposición final de la basura, pues actualmente se producen mil 500 toneladas en el municipio, misma que actualmente es llevada a Picachos. “Tarde o temprano, la basura en general puede tener cualquier incidente con los lixiviados, que se vayan al subsuelo o al agua. Además, se genera gas metano... y eso genera la huella de carbono, que a su vez genera el calentamiento global”.

Sostuvo que este es un gran avance, debido a que la empresa estará invirtiendo 300 millones de dólares en el municipio, para la construcción de la planta que se encargará de la transferencia, de la separación de la basura y de la producción de las piezas, además de que se generarán empleos que apoyarán a los zapopanos.

El regidor destacó que no se les paga un sólo peso por el proceso, pues el único pago es la basura que se entrega para la producción, lo cual es un ganar-ganar: “La empresa fabrica los productos con los residuos y el municipio no tiene por qué preocuparse por dónde meterlos. Los pepenadores también podrán seguir separando los residuos que les sirvan”.

Otro de los trabajos en los cuales se ha enfocado es en la aplicación de la tecnología en beneficio de la ciudadanía, por lo cual impulsó una reingeniería en los trámites del municipio, a fin de que no sean repetitivos y que se puedan eficientar los procesos, como, por ejemplo, no pedir acta de nacimiento e INE si se supone que al tramitar la credencial para votar ya se pidió anteriormente el acta. “Por eso me he metido a empujar la modernización de los procesos y sistemas de la administración pública, la sistematización y la simplificación”.

Entre sus aspiraciones se encuentra la posibilidad de buscar un espacio en el Senado para seguir implementando políticas que permitan el crecimiento y desarrollo de los mexicanos. Sin embargo, al ser parte del equipo cercano del canciller, Marcelo Ebrard, se estaría sumando muy pronto a su proyecto de país, en el cual estaría buscando contender por la candidatura a la Presidencia de la República por Morena.

En ese sentido, indicó, esperará a ver cuáles son las encomiendas que Ebrard le dará como parte de su proyecto, sea o no que se concreten sus aspiraciones políticas.

Para ello, Uribe deberá solicitar, a la brevedad licencia luego de haber cumplido con algunas de sus metas en el municipio.