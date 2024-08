Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos recibe certificación en estándares de calidad y antisobornos

La Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU) recibió esta mañana en el Bosque Los Colomos dos certificaciones ISO en estándares de calidad y antisobornos, con lo que se convirtió en el único organismo del Gobierno de Jalisco en contar con estas certificaciones.

“La certificación es un logro para su institución, implica mucho esfuerzo y trabajo en equipo. El mensaje que ustedes están dando a la comunidad y al estado, al tener este tipo de certificaciones significa que estamos logrando tener una mejor administración, que estamos alineando nuestros procesos para cumplir con los objetivos […] Esta certificación ya la lograron, ahora lo importante es mantenerse, que se le dé continuidad a este tipo de modelos y que hablan de un lenguaje que refleja que las cosas se están haciendo bien. Estoy seguro que la Agencia de Bosques será un referente”, comentó Miguel Romero, director general de Global Standards.

La AMBU recibió la certificación ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad e ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno. Este proceso inició en 2018, cuando comenzaron los procesos para cumplir con los requerimientos para alcanzar dicha distinción.

CORTESÍA / Gobierno de Jalisco

“En el 43% de los Bosques Urbanos se aprecia la mejora en infraestructura, la implementación de actividades recreativas y la difusión de estos, que permite un mayor aprovechamiento de estos espacios. Enhorabuena al equipo de AMBU por lograr esta certificación, la metrópoli cuenta con su calidad profesional y sentido humano para seguir desenvolviendo estos espacios en beneficio de toda la metrópoli”, mencionó, por su parte, Martha Martínez Barba, directora del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan).

En tanto, Jorge Villaseñor, administrador general de la Agencia, señaló que fueron años de arduo esfuerzo para lograr que el organismo contara con 355 documentos que incluyen políticas, manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo y formatos, que dan certeza en su gestión por el eficiente y transparente uso de sus recursos.

“Para llegar aquí fue un gran esfuerzo, fueron noches incansables, desvelos, a veces corajes, a veces días increíbles, retrocesos y avanzábamos. Hoy esta agencia, este organismo, que evolucionó, es ya un ejemplo de trabajo a nivel nacional y más allá de nuestras fronteras”, agregó.

Con esta distinción, la AMBU es el único organismo nacional que administra parques y bosques urbanos con una certificación ISO.

“Lo que se logra con estos certificados es alcanzar un método que permita operar bajo los mejores parámetros, y si no se suelta y no se dejan de lado las acciones que se tiene que realizar, significa que realmente se construyó y significa el inicio de un proceso de mejora continua que no debería de terminar”, sentenció Israel García Ochoa, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, en representación del gobernador de Jalisco.

MF