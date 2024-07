Este martes será inaugurada la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara lo que permitirá incrementar la capacidad para realizar operaciones aéreas.

La obra de ingeniería más compleja que se construye actualmente en el aeropuerto tapatío comenzó a edificarse en 2022. Tendrá tres mil 500 metros de largo y 45 metros de ancho. La pista actual tiene cuatro mil metros de longitud.

De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) la pista nueva será utilizada para despegues y la actual para aterrizajes. Tendrá capacidad para recibir cualquier tamaño de equipo de avión.

La construcción representa un incremento de capacidad cercano al 60 por ciento de lo actual y con ello la terminal tapatía se sumará a los aeropuertos de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Cancún y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que cuentan con dos pistas.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico detalló que la inversión en este proyecto será de 15 mil millones de pesos por un hotel, que ya se encuentra en operación; una nueva terminal, ampliación de estacionamiento, la reconfiguración del área de aviación general y la modificación de las calles de rodaje, entre otras obras.

El vuelo inaugural de la segunda pista será de la aerolínea Volaris que tiene su hub en el aeropuerto tapatío.

La inversión del Grupo Aeroportuario del Pacífico en todo el país es de 30 mil millones de pesos de los que 15 mil serán para la terminal de Guadalajara.

GAP prepara a Guadalajara para el futuro

Representantes del sector aéreo, turístico, especialistas y autoridades del Gobierno del Estado destacaron el beneficio que traerá la nueva pista de la terminal aérea.

Javier Arroyo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, resaltó la capacidad para recibir más vuelos, “esto también hará que el aeropuerto de Guadalajara tenga una mayor conectividad de la que tiene hoy en día, entonces beneficia en todos los sentidos”, indicó.

Miguel Ángel Fong, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, dijo que es un orgullo contar con esta infraestructura aeroportuaria. “Nuestro aeropuerto ha ido creciendo, ha ido mejorando, estamos orgullosos de la nueva instalación, cada día tiene un mayor flujo de pasajeros y nos beneficia”, dijo.

Se consolida como el hub de Occidente

La inauguración de la segunda pista consolidará al Aeropuerto Internacional de Guadalajara como el hub de Occidente aseguró el secretario de Desarrollo Económico, Luis Roberto Arechederra Pacheco.

“Jalisco es el hub logístico del Occidente y con eso se sigue consolidando con la remodelación que hizo el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Esta segunda pista permitirá la ampliación de las frecuencias de vuelo de forma tal que podamos estar mejor conectados”, subrayó.

El coordinador del gabinete económico, Xavier Orendáin De Obeso, dijo que la terminal tapatía se consolidará en el manejo de carga y se tendrá un aeropuerto a la altura de lo que se merecen los jaliscienses.

“Sin duda, no solamente duplicará nuestras operaciones aéreas; como han visto las últimas semanas, hemos anunciado cuatro nuevas rutas, un par más que vienen de anuncio antes de que termine el año y, bueno, Guadalajara sigue siendo el aeropuerto de carga en valor más importante del país”, subrayó Orendain De Obeso.

“Es evidente que esta segunda pista en Jalisco es un reflejo de las oportunidades que tiene este Estado y debe de ser un llamado también a los jaliscienses, sobre todo a aquellos que exportan, a nuestros paisanos, para que la segunda pista nos conecte más con el mundo”, indicó.

No obstante el funcionario reconoció que será necesario desarrollar vías alternas para llegar y salir del aeropuerto, así como nuevas rutas de transporte público.

“Hace unos meses el GAP presentó su Plan Maestro y están previstos no solamente ordenamientos viales, si no también nuevos desarrollos industriales y logísticos. Sin duda, ese es el gran tema que hay que poner sobre la agenda ahora que se inaugura la segunda pista, la gran noticia”, añadió el funcionario quien destacó las posibilidades de Jalisco a partir de estas obras. “También, hacer el llamado para ver cómo podemos mejorar nuestro ingreso carretero en esa zona y poder generar esta vía a través del corredor sur a López Mateos, aprovechar más el Macroperiférico, y me parece que si también logramos llevar en los próximos meses este concepto del Periférico con las laterales hacia la carretera a Chapala, también podemos desahogar y, por supuesto, dejaremos el proyecto ejecutivo para el BRT, el tren ligero hacia el aeropuerto”, detalló.

Numeralia

15 mil millones de pesos invertirá el Grupo Aeroportuario del Pacífico en un proyecto global con obras a cinco años. Sólo la nueva pista tendrá una inversión de tres mil millones de pesos.

50% Aumentará la capacidad de operaciones por hora destacaron especialistas como Juan Manuel Santana Rosas, ingeniero en aeronáutica: “De 40 operaciones por hora, ahora brinca a 60”.