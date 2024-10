El Congreso de Jalisco aprobó la despenalización del aborto en Jalisco, cumplimentando así con la orden de un Tribunal Colegiado y resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hubo un total de 20 votos a favor, pero la votación se hizo por cédula, es decir, no se reveló el sentido del voto de cada legislador, además, de que se tuvo que repetir porque en una primera votación, hubo empate a 18 votos a favor y en contra y una abstención.

Pese a ello, el Legislativo estatal dio el paso para acatar la orden judicial ya que se derogan los parte de artículos 27 y 227 y reforman los artículos 228 y 229 del Código Penal del Estado lo que permitirá que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan acceder al aborto siempre y cuando no se exceda el límite de 12 semanas de gestación para las mujeres.

Te recomendamos: Se incendia supermercado en plaza comercial de Zapopan

Susana de la Rosa, de Futuro, respaldó la decisión del Legislativo, destacó que representa un avance para la igualdad de la sociedad: “Uno de los primeros pasos para cumplir con este derecho es sacar el aborto del código penal y con ello seguir construyendo una política pública de atención integral. Aprobar esta iniciativa, aun cuando no incluye todos los aspectos por los que luchamos, representa un avance significativo en el reconocimiento de la igualdad entre todas las personas”.

El diputado local de Hagamos, Enrique Velázquez, aseguró que anteriormente el aborto no era considerado en la salud pública ya que las mujeres de escasos recursos no tenían contemplado el acceso; además, de que no es un mandato del Congreso de Jalisco, sino que era una obligación directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“El aborto era únicamente para las mujeres ricas, que tenían acceso a los hospitales privados. La salud pública no estaba atendiendo ese tema y fue una batalla por mucho tiempo de las mujeres que se fue dando para poder en este momento llegar a darle cumplimiento a lo que dijo la Corte de Justicia de la Nación que tenemos que despenalizar”.

Lee también: Avalan incorporación de Tlajomulco al SIAPA

Sin embargo, queda pendiente continuar con procesos como reformas a la Ley de Salud o de Educación al señalar que se debe implementar la regulación para garantizar un aborto seguro para las mujeres.

El diputado de Morena, José María Martínez, se opuso a la medida y afirmó que hay contradicciones en el dictamen presentado ante el pleno.

A las afueras del Congreso se realizaron dos protestas, una de personas a favor de la vida quienes criticaron la decisión de diputados de avalar el aborto mientras que a un costado estaban feministas quienes exigían la aprobación y la libertad de decidir para las mujeres.

NA