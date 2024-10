A Baudelio Rodríguez las tiras cómicas lo acercaron a las páginas de EL INFORMADOR

Baudelio Rodríguez Reynoso lee el periódico EL INFORMADOR desde los años 50. Desde entonces, el originario de Cañadas de Obregón se entretiene con las tiras cómicas y se documenta de las principales noticias sobre política, administración pública, deporte y revista. “Empecé a ver los monitos (tiras cómicas) cuando tenía entre 8 y 10 años. A un vecino, un señor al que diario le llegaba el periódico, por allá en 1954, siempre le agarraba la página de los monitos. Fue así como empecé a leer el periódico”.

Baudelio tiene como suscriptor más de dos décadas. “Cuando nos venimos acá a Guadalajara, cuando tuve manera de comprarlo, me aficioné. Me hice suscriptor en 2001, porque es más fácil que me llegue diario”.

Entre las noticias más impactantes leídas en el periódico recuerda la primera visita del Papa Juan Pablo II a México, el sismo de 1985 o tragedias internacionales: “Cuando vino el Papa acá a Guadalajara yo estaba recién casado, tenía a mis hijos chiquitos, y pues me tocó leer toda la gira. También me tocó la tragedia de 1985, el desplazamiento de la gente que se salió de la ciudad. Y me han tocado otras noticias muy trascendentales, como las Torres Gemelas (los ataques terroristas), lo de Fidel Castro y la Bahía de los Cochinos”.

Aunque sus hijos leen EL INFORMADOR en la página de internet, él sigue disfrutando el periódico en el papel. “Es mi periódico favorito”.