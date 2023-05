El primero de mayo de 2019 se publicó el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo entre ellas que tenían cuatro años para aprobar el contenido de los contratos colectivos, este Día del Trabajo, en el Palacio de la Cultura y los Congresos (Palcco) se reunieron diferentes líderes sindicales en el Consejo Estatal Obrero. Juan Huerta Pérez, líder de la Federación de Trabajadores de Jalisco CTM detalló que muchos trabajadores con este tipo de contratos se quedaron desprotegidos.

“No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, hoy primero de mayo se termina el primer paso de la implementación de la Nueva Ley Federal del Trabajo y con ello el primer gran fracaso, lo más que cambiaron las cifras del número de contratos colectivos en el país, primero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social habló de 550 mil, luego 325 mil y al final terminamos 125 mil, en la realidad solamente se logró legitimar no más allá del 10 por ciento de los contratos colectivos vigentes del país, dejando el 90% restante a la deriva y a la voracidad de algunos gobiernos y sus fantasmas organizaciones sindicales”, detalló.

Huerta Pérez detalló que por medio del Consejo Estatal Obrero se defenderán todos los contratos colectivos en Jalisco.

“En materia sindical y laboral, Jalisco se distingue del resto del país aquí se apoya a las fuentes de trabajo y tenemos un amplio respaldo y coordinación con el Gobierno del Estado que nos da una sinergia que nos produce grandes resultados, de tal modo que los últimos cinco trimestre ha estado en el primer lugar en la generación de empleos y en altas inversiones de las empresas internacionales. Esta buena comunicación y entendimiento con el sector obrero, ha dado como resultado el Consejo Estatal Obrero, cuya finalidad es defender cada uno de los contratos colectivos que hay en Jalisco, refrendamos nuestro compromiso por la paz y estabilidad laboral, firmados en conjunto”, resaltó.

Gabriel Trujillo, del Grupo Sindical Súmate, explicó que es importante la unidad de todos los sindicatos en Jalisco para protección de los trabajadores.

“El Consejo Estatal Obrero La causa debe de permitir un dialogo permanente entre los liderazgo y así juntos podemos defender con mayor fuerza los intereses de la clase trabajadora, para este año que manteniendo el respeto pleno, y atendemos cambios y retos que trajo la Ley Federal del Trabajo del 2019, es un tema fundamental consolidar la democracia sindical y renovar la confianza”, dijo.

En la explanada de Palcco se llevó a cabo la IV Feria Familiar Cetemista, donde hubo juegos mecánicos y diferentes activaciones para los trabajadores, además de rifas donde el premio mayor fue un auto que José Luis Álvarez Villegas.