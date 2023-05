En la conmemoración del Día del Trabajo este 1 de mayo la organización Súmate de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos reconoció la labor de poco más de 380 mujeres trabajadoras de su equipo, quienes han cumplido hasta 42 años en el servicio.

La presidenta de Avanzamos Jalisco, Karina Muñoz, recordó durante su intervención la lucha que las mujeres han hecho históricamente, con el ejemplo de las 129 mujeres que murieron en una fábrica de textiles en Nueva York en 1908, en su lucha por tener mejores condiciones laborales.

La lucha, dijo, ha continuado al día de hoy logrando avances importantes en el sector laboral, aunque todavía queda mucho por hacer, pues si bien se ha permitido que las mujeres sean reconocidas en trabajos comúnmente asociados a los hombres, todavía existe una lucha para que sean recompensadas con salarios iguales a los de los hombres.

Por su parte la subsecretaria Fabiola Loya destacó la labor de la mujer como la “masa crítica de la fuerza laboral, además de ser ellas quienes brindan una visión distinta desde cualquier trinchera en la que se encuentren.

Señaló, sin mujeres no hay derechos humanos, por lo cual, de la mano de la subsecretaría de gobierno, estos sindicatos trabajan para que se asegure la inclusión de las mujeres en el campo laboral, y que se garanticen espacios libres de violencia en su contra.

Aseveró que el Gobierno de Jalisco ha invertido mas mil 500 millones de pesos para atender las violencias contra las mujeres, así como el establecimiento de apoyos de enpoderamiento económico, como el programa Mujeres de Alto Impacto, que este año invertirá 166 millones de pesos.

También recordó se tiene el programa de inclusión de personas con discapacidad, y se trabaja en la implemtación de una estrategia de protección a mujeres cuidadoras.

El secretario general de Súmate CROC, Gabriel Antonio Trujillo, se sumó al reconocimiento de las mujeres trabajadoras, y durante su mensaje reconoció a las mujeres que han alzado la voz para tener mejores salarios y mejores condiciones de trabajo y aseveró, la organización trabaja para que, en los centros de trabajo donde tienen presencia no se permita que les paguen distinto a hombres y mujeres por el mismo puesto y mismas responsabilidades.

“A trabajo igual, salario igual, esa es una primicia que llevamos por delante que llevamos con las empresas al tratar de negociar contratos colectivos. Nuestros contratos colectivos de trabajo son en igualdad de circunstancias para hombres y mujeres y eso es de reconocerse también a las y los empresarios. Compañeras, en Súmate no estan solas, somos conscientes de que han vivido todo este tiempo en un contexto de desigualdad laboral, económica y social, y qué debemos erradicarlo. Los cambios no se dan de un día para otro, pero seguiremos junto a ustedes compañeras, mientras las condiciones de desigualdad no desaparezcan por completo”, aseveró.

Además, dijo, el 1 de mayo siempre debe ser un recordatorio de la lucha obrera histórica, tanto a nivel nacional como internacional, la cual nunca debe parar, pues los cambios sociales y laborales son constantes, ante lo cual siempre debe velarse por la prevalencia de losderechos de las y los trabajadores.

El secretario de Trabajo en Jalisco celebró que, en el marco del Día del Trabajo, nuestra Entidad sea la que más trabajos formales ha creado a nivel nacional, y destacó que nuestra Entidad es que más trabajos colectivos ha certificado a nivel nacional, gracias a la colaboración que ha tenido con los sindicatos.

Por último, el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, compartió en su intervención la importancia de reconocer a las mujeres y a su trayectoria, pues es una forma de valorar su dedicación.Por otra parte destacó, en el marco de este día, que entre los sectores que más han formalizado empleos se encuentre el de la agricultura, un sector que había tenido rezagos en la materia, pero que hoy demuestra su disponibilidad para sumarse a la legalidad y el respeto a los derechos de las y los trabajadores.