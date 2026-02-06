Trump desata críticas tras compartir video que muestra a los Obama como monos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió la noche del jueves un video con teorías de conspiración sobre las elecciones, en el que aparece una representación considerada racista del expresidente Barack Obama y de su esposa, Michelle Obama, retratados como primates en una jungla. La publicación se viralizó rápidamente y desató miles de críticas por la forma en que retrata al primer presidente y a la primera dama afroestadounidenses del país.

El contenido formó parte de una serie de publicaciones en redes sociales con las que Trump volvió a impulsar la narrativa de un supuesto fraude electoral en 2020, pese a que tribunales de todo Estados Unidos y autoridades durante su primer mandato concluyeron que no existieron irregularidades capaces de alterar el resultado.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, r echazó las críticas a la publicación sobre los Obama. Una portavoz del expresidente demócrata dijo que él no tenía una respuesta.

Casi todo el clip de 62 segundos, que formó parte de las docenas de publicaciones de Truth Social que Trump hizo durante la noche, parece ser de un video conservador que alega manipulación deliberada de las máquinas de votación en estados en disputa mientras se contaban los votos presidenciales de 2020. En el segundo 60 aparece una escena rápida de dos primates, con los rostros sonrientes de los Obama superpuestos.

EFE/TRUTH SOCIAL

Las imágenes fueron tomadas de un video más largo, previamente circulado por un influyente creador de memes derechista. Muestra a Trump como el "Rey de la Jungla" y representa a distintos líderes demócratas como animales, incluyendo a Joe Biden, quien es blanco, como un primate comiendo un plátano.

"Esto es de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León", dijo Leavitt en un mensaje de texto refiriéndose a la película de Disney de 1994. "Por favor, dejen la falsa indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense hoy".

Trump no comentó sobre el video en su publicación, que se produce en la primera semana del Mes de la Historia Negra y días después de una proclamación presidencial en la que se mencionaron "las contribuciones de los afroestadounidenses a nuestra grandeza nacional y su compromiso duradero con los principios estadounidenses de libertad, justicia e igualdad".

El senador republicano Tim Scott, fue uno de los que criticaron la publicación de Trump. "Ojalá sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo", escribió en redes sociales Scott, quien preside la campaña para las elecciones legislativas de los republicanos del Senado.

El presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), Derrick Johnson, dijo en un comunicado: "El video de Donald Trump es descaradamente racista, repugnante y absolutamente despreciable".

Johnson afirmó que el mandatario intenta cualquier cosa para distraer de las condiciones económicas y la atención sobre los archivos del caso Jeffrey Epstein. "¿Saben quién no está en los archivos de Epstein? Barack Obama", dijo Johnson. "¿Saben quién realmente mejoró la economía como presidente? Barack Obama".

El grupo Republicanos Contra Trump, que critica frecuentemente al presidente en redes sociales, escribió: "No hay límite a su bajeza".

Trump y las cuentas oficiales de redes sociales de la Casa Blanca frecuentemente repiten memes y videos generados por inteligencia artificial. Como hizo Leavitt el viernes, los partidarios de Trump suelen desestimar las críticas y presentar las imágenes como humorísticas.

Esto se suma al historial de críticas intensamente personales que el actual presidente ha mantenido hacia los Obama y de usar retórica incendiaria, a veces racista. En su campaña de 2024, el mandatario declaró que los inmigrantes estaban "envenenando la sangre de nuestro país", un lenguaje similar al que Adolf Hitler usó para deshumanizar a los judíos en la Alemania nazi.

Durante su primer mandato en la Casa Blanca, Trump se refirió a una serie de naciones en desarrollo, en su mayoría africanas, como "países de mierda". Inicialmente negó haber usado el insulto, pero admitió en diciembre de 2025 que lo dijo.

Cuando Obama estaba en la Casa Blanca, Trump promovió las falsas afirmaciones de que el 44to presidente, quien nació en Hawai, había nacido en Kenia y era constitucionalmente inelegible para el cargo.

Trump, en entrevistas que le ganaron el apoyo de muchos votantes de derecha, exigió repetidamente que Obama presentara registros de nacimiento y probara que era un "ciudadano nacido en el país" como se requiere para convertirse en presidente. Obama finalmente publicó sus registros de Hawai.

Trump finalmente reconoció durante su campaña de 2016, después de haber ganado la nominación republicana, que Obama nació en Hawai. Pero inmediatamente dijo, falsamente, que su rival demócrata Hillary Clinton fue la que inició esos ataques contra Obama.

