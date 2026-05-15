Terremoto de magnitud 6.3 sacude el noreste de Japón

Un terremoto de magnitud 6.3 estremeció este miércoles la región noreste de Japón. Hasta el momento, las autoridades no han emitido alerta de tsunami ni se han reportado víctimas o daños materiales.

El sismo ocurrió alrededor de las 20:20 horas locales (11:20 GMT) y tuvo su epicentro en el mar, frente a la costa de la prefectura de Miyagi, a una profundidad aproximada de 50 kilómetros, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón.

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El sismo, que llegó a sentirse en la ciudad de Tokio, registró una intensidad máxima de 5 inferior en algunos puntos de la región de Miyagi, según la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Servicio del tren bala se suspende

Los servicios del tren bala hacia Aomori, en el norte de Japón, se suspendieron brevemente tras el terremoto, como es habitual en estos casos.

Se trata del sismo más fuerte que sacude la zona norte de Japón desde que el pasado 20 de abril se registrase un fuerte temblor de 7,7, que desató además una alerta de tsunami, aunque sin víctimas.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

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