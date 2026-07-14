Lluvias en Texas: Alerta de inundaciones en San Antonio

Las intensas lluvias registradas en el sur de Texas provocaron el desbordamiento de caminos, afectaron la circulación vehicular y dejaron a numerosos automovilistas atrapados este martes. Ante este panorama, los servicios meteorológicos advirtieron que las condiciones podrían empeorar y generar nuevas inundaciones en condados cercanos a la frontera con México que ya han resultado afectados.

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En algunas zonas rurales se acumularon hasta 30 centímetros de lluvia, lo que obligó a realizar decenas de rescates debido al aumento del nivel del agua. Además, las autoridades cerraron durante varias horas distintos tramos de una importante autopista ubicada cerca de Uvalde, a unos 129 kilómetros al oeste de San Antonio.

La vigilancia por riesgo de inundaciones también se extendió al condado de Kerr, donde las históricas crecidas del río Guadalupe dejaron más de un centenar de víctimas mortales el año pasado. Hasta el martes no se habían reportado muertes ni lesiones.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las tormentas nocturnas podrían dejar más de 30 cm (1 pie) adicionales de lluvia en algunos lugares hasta el miércoles, lo que generaría impactos potencialmente catastróficos por inundaciones repentinas en zonas al oeste de San Antonio. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una declaración de desastre para decenas de condados.

"El intenso ritmo de la lluvia y los efectos acumulativos de múltiples rondas de tormentas darán como resultado una peligrosa amenaza de inundaciones repentinas hasta el jueves", señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades difundieron el martes videos de equipos de rescate en botes navegando por calles inundadas y de un vehículo siendo arrastrado corriente abajo por aguas de rápido desplazamiento. Cinco personas fueron rescatadas por integrantes del Equipo de Búsqueda y Rescate de Guardabosques de Caza de Texas y cuatro por un guardabosques de caza local, informó Maggie Berger, portavoz del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

En Uvalde, las autoridades indicaron que se habían realizado al menos dos docenas de rescates acuáticos. Abrieron un centro local de eventos para cualquier persona desplazada por las inundaciones.

KR