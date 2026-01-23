La demanda global de gas natural crecerá en 2026

La demanda global de gas, cuyo crecimiento se ralentizó en 2025 al 0.8%, va a acelerarse al 2% en 2026 de la mano sobre todo de China y de otros mercados emergentes en Asia, según la AIE, en un contexto de expansión de la producción de gas natural licuado (GNL), superior al 7% y liderado por Estados Unidos.

En su informe trimestral sobre el mercado del gas, publicado este viernes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) destaca que esa progresión del GNL —que representará unos 40 mil millones de metros cúbicos adicionales— será la mayor desde 2019.

El grueso del aumento (un 85%) vendrá de Estados Unidos, Canadá y México. En 2025, la producción de GNL progresó un 7%, con 38 mil millones de metros cúbicos y solo la planta de Plaquemines en Luisiana (Estados Unidos) aportó el 60 por ciento.

Pese a la incertidumbre geopolítica, el pasado año se tomaron decisiones finales de inversión en plantas de licuado con una capacidad de 90 mil millones de metros cúbicos, lo que significa la segunda mayor cifra anual desde 2019.

Y de ese total, 80 mil millones correspondieron a Estados Unidos, lo que viene a consolidar a ese país como el principal proveedor de GNL, con una cuota de mercado de alrededor del 25% en 2025 que se estima subirá al 33% para finales de la década.

Por lo que se refiere al consumo de gas, la AIE calcula que la subida duplicará el incremento global en la región Asia-Pacífico con el 4 %. De esa forma, supondrá alrededor de la mitad del crecimiento mundial.

En Norteamérica, la demanda se mantendrá prácticamente estancada, mientras los autores del estudio auguran una caída del 1% en Sudamérica y en Centroamérica y del 2% en Europa por la expansión de las renovables, que cada vez más toman el relevo en la generación de electricidad.

El consumo experimentará un alza del 3.5% en África y Oriente Medio y otro tanto en Eurasia.

La AIE destacó que, tras el acuerdo de la Unión Europea en diciembre pasado de prescindir totalmente del gas ruso en noviembre de 2027 como muy tarde y terminar con "cinco décadas de dependencia", el volumen de lo que llega por gasoducto o de GNL desde Rusia se reducirá en 33 mil millones de metros cúbicos entre 2025 y 2028, lo que dará margen para otros exportadores.

En reacción a la invasión rusa de Ucrania desde febrero de 2022, las importaciones de gas ruso a la UE ya bajaron un 90 % entre 2021 y 2025.

