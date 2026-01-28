India afirma haber controlado el brote del virus Nipah

Las autoridades de India dijeron que han contenido un brote del virus Nipah tras confirmar dos casos en el estado oriental de Bengala Occidental, mientras varios países asiáticos intensificaron los controles de salud y la vigilancia en aeropuertos para los viajeros procedentes de India.

El Ministerio de Salud indio reportó el martes la detección de dos casos de Nipah desde diciembre, y agregó que todos los contactos identificados habían sido puestos en cuarentena y sometidos a pruebas. No ofreció detalles sobre los pacientes, pero indicó que se habían rastreado 196 contactos y que todos ellos dieron negativo.

"Se está monitoreando constantemente la situación y se han tomado todas las medidas de salud pública necesarias", afirmó el ministerio.

El Nipah, un virus zoonótico identificado por primera vez durante un brote en Malasia en la década de 1990, se propaga a través de murciélagos frugívoros, cerdos y el contacto entre humanos. No existe una vacuna para el virus, que puede causar fiebres intensas, convulsiones y vómitos. El único tratamiento son los cuidados para controlar las complicaciones y hacer que los pacientes estén cómodos.

El virus tiene una tasa de mortalidad estimada de entre el 40% y el 75%, según la Organización Mundial de la Salud, lo que lo hace mucho más letal que el coronavirus.

No se reportaron casos fuera de India, pero varios países asiáticos aplicaron o reforzaron las medidas de control en los aeropuertos como precaución. Las medidas de seguridad se implementaron después de que las primeras informaciones de la prensa india sugirieran un repunte en los casos, pero las autoridades de salud dijeron que esas cifras eran "especulativas e incorrectas".

Indonesia y Tailandia aumentaron los controles en los principales aeropuertos, con declaraciones de salud, controles de temperatura y monitoreo visual para los pasajeros que llegan. El Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia dijo que, en el Aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok, se habían instalado escáneres térmicos en las puertas de llegada para vuelos directos desde Bengala Occidental.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Myanmar aconsejó evitar las visitas no esenciales a la región india e instó a los viajeros a buscar atención médica inmediata si presentaban síntomas en los 14 días posteriores al viaje. Las medidas de control de la fiebre introducidas durante la pandemia del COVID-19 en los aeropuertos se ha intensificado para los pasajeros procedentes de India, añadió agregando que se ha reforzado la capacidad para realizar pruebas de laboratorio y se han dispuesto suministros médicos.

En Vietnam, las autoridades de salud instaron el martes a mantener estrictas prácticas de seguridad alimentaria y pidieron a las autoridades locales que aumenten la vigilancia en los cruces fronterizos, instalaciones sanitarias y comunidades, según la prensa estatal.

China dijo que estaba fortaleciendo las medidas de prevención de enfermedades en las zonas fronterizas. Los medios estatales informaron que las autoridades de salud habían comenzado a realizar evaluaciones de riesgo y a mejorar la capacitación del personal médico, mientras aumentaban la vigilancia y la capacidad de realización de pruebas.

Se habían reportado brotes de Nipah en Bengala Occidental en 2001 y 2007, mientras que los casos recientes se han detectado principalmente en el estado sureño de Kerala. En 2018, un brote importante mató al menos a 17 personas en Kerala.