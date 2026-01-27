Donald Trump: "Tal vez me postulo por cuarta vez"

El presidente estadounidense Donald Trump agradeció al estado de Iowa por su apoyo durante las elecciones de 2024 y encendió nuevamente la arena política al sugerir que podría buscar la presidencia otra vez en el futuro. Durante un discurso centrado en la economía ante simpatizantes republicanos en Des Moines, Trump dijo: “Quizás lo hagamos una cuarta vez”, frase que desató largos aplausos y que fue interpretada por analistas como otra señal de su continua influencia en el Partido Republicano.

La declaración llega en un momento de alta tensión política para los republicanos, que se preparan para las elecciones de medio término de 2026 y enfrentan el riesgo de perder el control de una o ambas cámaras del Congreso , lo que podría paralizar la agenda del ejecutivo y reabrir investigaciones parlamentarias.

Si bien la frase de Trump captó la atención mediática, existe una limitación constitucional clave: la 22ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos prohíbe que cualquier persona sea elegida presidente por más de dos mandatos completos.

Trump ya ha sido elegido presidente en dos ocasiones

En 2016, cuando obtuvo la victoria contra la demócrata Hillary Clinton.en 2020, en una elección que perdió frente a Joe Biden, aunque Trump cuestionó los resultados y encabezó múltiples apelaciones y controversias post-electorales.

Posteriormente, Trump compitió en las elecciones de 2024 como candidato presidencial y ganó, marcando su regreso a la Casa Blanca después de un mandato intermedio bajo la administración de Joe Biden. Esto lo convierte en uno de los pocos presidentes en la historia estadounidense que ha ocupado la presidencia en no periodos consecutivos, algo que solo había ocurrido antes con Grover Cleveland en el siglo XIX.

En total, Trump ha ganado la presidencia en tres elecciones nacionales (2016, 2024 y… contando aquí 2020 como candidato aunque perdió), y a partir de esa experiencia se sitúa en una posición poco común dentro del sistema político estadounidense.

Límites constitucionales y debate político

Aunque Trump se refiere de manera coloquial a una “cuarta vez”, constitucionalmente solo podría competir de nuevo si no hubiera completado ya dos mandatos completos tras una elección válida. Dado que su mandato anterior fue de 2017 a 2021 y el actual comenzó en 2025 tras la elección de 2024, aún podría disputar otra elección si un tribunal o interpretación legal considerara que uno de sus periodos no cuenta como mandato completo bajo la enmienda vigente, un escenario que algunos constitucionalistas consideran difícil o improbable.

Esto ha generado debate entre expertos legales y políticos, ya que la intención del texto constitucional fue clara: evitar que una sola persona ocupase la presidencia por más de ocho años tras elecciones regulares.

Una gira con objetivo político

Trump viajó a Iowa con un mensaje enfocado en la economía, intentando capitalizar noticias recientes sobre crecimiento económico y consumo para contrarrestar el descontento generado por la inflación, los aranceles y el enfriamiento del mercado laboral.

La Casa Blanca y líderes republicanos han expresado preocupación ante la posibilidad de que el partido pierda escaños clave en el Congreso, situación que podría limitar significativamente la capacidad del presidente para impulsar sus iniciativas políticas . Un Congreso dividido podría, además, abrir la puerta a investigaciones parlamentarias y esfuerzos renovados para procedimientos de impeachment contra Trump o personas de su administración.

Durante su estancia en Iowa, Trump visitará distritos que ganó con amplio margen en 2024 pero que ahora son considerados “competitivos”. El objetivo, según fuentes cercanas al mandatario, es movilizar a la base republicana, fortalecer el apoyo a candidatos vulnerables y evitar un retroceso legislativo en el capitolio.

El impacto político de sus palabras

Las declaraciones de Trump sobre una posible nueva postulación electoral tienen resonancia más allá de lo anecdótico ya que funcionan como un recordatorio de la resiliencia política del expresidente y actual mandatario dentro de su propio partido y de su capacidad de influir en la agenda política incluso cuando enfrenta restricciones constitucionales claras.

Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de su carrera política y los límites legales que enfrenta seguirá siendo un tema central en el debate público estadounidense conforme se aproximan las elecciones de 2026.

