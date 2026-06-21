La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia dejó como ganador al candidato de derecha Abelardo de la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, quien obtuvo cerca de 12.9 millones de votos y una ventaja de 0.98 puntos porcentuales sobre su adversario.

Tras conocerse los resultados, mandatarios, líderes políticos y funcionarios de distintos países reaccionaron a través de redes sociales para felicitar al presidente electo, destacando temas como la seguridad, la libertad económica y el combate al crimen organizado.

Daniel Noboa celebra el resultado en Colombia

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de Ecuador, Daniel Noboa , quien aseguró que los colombianos optaron por un proyecto enfocado en el orden y la seguridad.

A través de su cuenta de X, el mandatario ecuatoriano afirmó que Colombia eligió "el orden sobre la impunidad" y señaló que comparte con De la Espriella la visión de una región con mayor seguridad, desarrollo económico y gobiernos firmes frente a la delincuencia.

Javier Milei destaca avance de la derecha en América Latina

El presidente de Argentina, Javier Milei , también celebró la victoria del político colombiano.

En un mensaje publicado en redes sociales, Milei aseguró que "el león y el tigre rugen en Latinoamérica", haciendo referencia a su apodo político y al sobrenombre con el que se conoce a Abelardo de la Espriella.

El mandatario argentino sostuvo que la mayoría de los colombianos apostó por la libertad económica, la prosperidad y una estrategia más contundente contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Asimismo, afirmó que el avance de gobiernos de derecha representa una tendencia que continúa fortaleciéndose en la región.

María Corina Machado ve una señal de esperanza

La líder opositora venezolana María Corina Machado también reaccionó a los resultados electorales.

A través de sus redes sociales aseguró que Colombia habló "con fuerza, esperanza y determinación", reafirmando su compromiso con la democracia, la libertad y la paz.

Machado consideró además que el nuevo gobierno colombiano podría convertirse en un aliado importante para una eventual transición democrática en Venezuela.

Vox celebra derrota del proyecto de Gustavo Petro

Desde España, el presidente del partido Vox, Santiago Abascal , felicitó a De la Espriella y aseguró que los colombianos expresaron su rechazo al proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro.

El dirigente español afirmó que la libertad, la soberanía y el orden están ganando terreno en Hispanoamérica y destacó la importancia de este resultado para los movimientos conservadores de la región.

Kast y Peña se suman a las felicitaciones

El presidente de Chile, José Antonio Kast , señaló que el triunfo de Abelardo de la Espriella marca el inicio de una nueva etapa para Colombia, enfocada en recuperar la seguridad y el crecimiento económico.

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, consideró que la victoria refleja la confianza de los colombianos en la libertad, las oportunidades y el fortalecimiento institucional.

Peña añadió que este resultado representa una señal positiva para quienes creen en la democracia y el desarrollo como motores del crecimiento en América Latina.

Estados Unidos anticipa cooperación con el nuevo gobierno

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , también emitió un mensaje tras la elección.

Rubio indicó que la administración del presidente Donald Trump espera trabajar de manera cercana con el futuro gobierno colombiano para fortalecer la cooperación en materia de seguridad regional, combatir la migración ilegal y ampliar los vínculos económicos entre ambos países.

Además, expresó confianza en que la nueva administración impulsará una etapa favorable para Colombia.

Un cambio político con impacto regional

La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia representa uno de los movimientos políticos más relevantes en América Latina durante 2026. Su triunfo ha sido interpretado por diversos líderes de derecha como una señal del fortalecimiento de proyectos conservadores en la región.

Ahora la atención se centra en la integración de su gabinete, las prioridades de gobierno y la relación que mantendrá con los principales socios políticos y comerciales de Colombia en los próximos años.

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