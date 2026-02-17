China celebra el Año Nuevo Lunar con robots humanoides e inteligencia artificial (VIDEO)

La llegada del Año Nuevo Lunar combinó este martes la fuerza de las tradiciones milenarias con el empuje tecnológico del siglo XXI, en una celebración donde los robots humanoides se robaron parte del protagonismo.

Oraciones tradicionales, los fuegos artificiales y las ferias recibieron el Año Nuevo Lunar el martes, junto con robots humanoides del siglo XXI. Las actividades dieron la bienvenida al año del caballo, uno de los 12 animales del zodiaco chino, que sucede al año de la serpiente.

En Beijing, miles de personas abarrotaron el antiguo Templo de la Tierra para comprar bocadillos, juguetes y baratijas en los puestos instalados para la ocasión.

Mientras una multitud acudía a templos populares para quemar incienso y rezar por felicidad y éxito en el año venidero, la tecnología marcaba un contraste evidente en los escenarios principales. El Año Nuevo Lunar es la festividad anual más importante en China y en algunas otras naciones de Asia Oriental, y también se celebra fuera de la región.

Robots humanoides y kung fu en el Año Nuevo Lunar

Como cada año, China celebró con un programa especial de televisión, pero esta vez los robots humanoides volvieron a ocupar un papel central en la gala transmitida por CCTV.

Uno de los momentos más destacados del Festival de Primavera fue una exhibición de artes marciales ofrecida por niños y robots. Durante varios minutos, humanoides desarrollados por Unitree Robotics mostraron distintas secuencias coreográficas e incluso blandieron espadas, en una demostración que combinó tradición marcial con inteligencia artificial.

���� | China celebra el Año Nuevo Chino mostrando robots acróbatas que practican artes marciales con niños. pic.twitter.com/WXTa0QL2RM— AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) February 16, 2026

La actuación refleja el impulso de China por desarrollar robots más avanzados, impulsados por capacidades mejoradas de IA, y posicionarlos no solo en la industria, sino también en el ámbito cultural y simbólico.

El público reaccionó con entusiasmo. Muchos espectadores aplaudieron a los robots, y uno dijo que ofrecían una buena guía y orientación para los jóvenes.

Más allá de la innovación tecnológica, las tradiciones continuaron marcando el ritmo de la celebración en distintos puntos de Asia. En Hong Kong, el humo del incienso se elevaba en el aire mientras las personas hacían fila para pedir deseos a medianoche. Sosteniendo un manojo de varillas de incienso, muchos inclinaron la cabeza varias veces antes de colocarlas en recipientes frente a los templos.

En Vietnam, donde el festival es conocido como Tet, artistas participaron en eventos al aire libre previos a múltiples espectáculos de fuegos artificiales. Espectáculos de luces iluminaron puentes y rascacielos, mientras multitudes celebraban al ritmo de conciertos de música pop.

MF