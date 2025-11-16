C/2025 V1: el nuevo cometa que intriga a la NASA después de 3I/ATLAS

El reciente descubrimiento de un nuevo cuerpo celeste ha vuelto a captar la atención del ámbito científico. Se trata del cometa C/2025 V1 (Borisov), un objeto que presenta características que recuerdan al misterioso 3I/ATLAS, detectado meses antes y todavía motivo de discusión debido a su posible procedencia más allá del Sistema Solar.

Un nuevo objeto que intriga a la astronomía

El interés por este hallazgo se intensificó después de que el 3I/ATLAS, registrado el 1 de julio en Chile, se volviera famoso por su aparente origen interestelar y por las teorías que lo relacionaban con tecnología no humana. Durante su acercamiento máximo al Sol, sorprendió al mostrar un brillo superior al de nuestra estrella y al no desarrollar la típica cola que distingue a los cometas.

Tras ese episodio, logró identificarse un segundo objeto que ha generado preguntas sobre si podría tener algún tipo de conexión con el 3I/ATLAS. De acuerdo con Avi Loeb, investigador afiliado a la Universidad de Harvard, existe la posibilidad de que se trate incluso de una “sonda liberada por el 3I/ATLAS”. Esta idea fue planteada tanto en su blog como en una conversación con el medio estadounidense Newsmax, donde analizó las observaciones realizadas hasta ahora.

El origen y comportamiento del C/2025 V1 (Borisov)

La detección del nuevo cometa ocurrió durante la mañana del 2 de noviembre de 2025, gracias al astrónomo Gennady Borisov, conocido por el hallazgo del objeto interestelar 2I/Borisov en 2019. Tras revisarlo, la NASA y el Centro de Planetas Menores lo clasificaron oficialmente bajo el nombre C/2025 V1 (Borisov).

Una de las particularidades de este cuerpo celeste es su órbita extremadamente inclinada, además de describir una trayectoria prácticamente “perpendicular” respecto a la del 3I/ATLAS. Esto ha dado pie a interpretaciones diversas: mientras ciertos astrónomos lo consideran un objeto “casi interestelar”, otros (como Loeb) sugieren la posibilidad de que se trate de una sonda desprendida después del perihelio del 3I/ATLAS.

Comparación con el 3I/ATLAS

El C/2025 V1 comparte con su predecesor la ausencia de una cola visible, un elemento que lo diferencia de los cometas tradicionales y que incrementa la incertidumbre en torno a su naturaleza. Aun así, algunas hipótesis proponen que podría provenir de la nube de Oort, una zona lejana y helada del Sistema Solar, en lugar de proceder del espacio interestelar.

Por ahora, no existe evidencia sólida que determine un vínculo directo entre ambos cuerpos celestes. “Hasta este punto, la evidencia disponible descarta que C/2025 V1 esté vinculado a 3I/ATLAS salvo que ambos objetos emplean algún tipo de propulsión no gravitacional”, comentó Loeb.

Mientras continúan los estudios y se recopilan más datos, la presencia del C/2025 V1 (Borisov) vuelve a poner sobre la mesa el debate en torno a la posibilidad de visitas de origen interestelar y la eventual existencia de inteligencia o tecnología no humana en el cosmos.

