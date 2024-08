Viruela del mono o mpox: ¿Cuáles son las medidas para prevenir el contagio?

El aumento significativo de casos de mpox en el continente africano y su reciente propagación a otras partes del mundo han preocupado a la población, pues luego de la herida social que dejó la pandemia del COVID-19, temen que otra enfermedad azote nuevamente sus vidas.

A diferencia del COVID-19, el mpox no es una enfermedad desconocida, solo que antes de este periodo no se escuchaba tanto fuera de la región africana. Es por esta razón que el riesgo en general es bajo, pero conocer las medidas que podrían ayudar a no contagiarse no está de más .

¿Cómo se contagia el mpox?

El primer paso para ejecutar las medidas para la prevención de esta enfermedad es conocer cómo se transmite. El virus de mpox provoca una infección que genera la aparición de erupciones, fiebre y dolor muscular.

Aunque popularmente se nombre a los monos, los principales animales que alojan este patógeno no son los primates, sino una serie de roedores. Al mpox se le considera una enfermedad zoonosis, es decir, que puede ser transmitida de un animal a una persona.

A su vez, el contagio puede efectuarse por el contacto físico con una persona infectada, sobre todo en la actividad sexual, con un objeto contaminado o por gotas de saliva.

Medidas de prevención

Evita el contacto con personas infectadas: El contacto piel con piel con personas infectadas de mpox, sobre todo con alguna de sus erupciones o mucosas puede ocasionar un contagio. Tocar sus objetos personales o los utensilios para su tratamiento médico también es un riesgo.

El contacto piel con piel con personas infectadas de mpox, sobre todo con alguna de sus erupciones o mucosas puede ocasionar un contagio. Tocar sus objetos personales o los utensilios para su tratamiento médico también es un riesgo. Prepara bien tus alimentos: El mpox puede adquirirse por consumir carne mal cocida de animales, por ello, su correcta preparación ayudará a que evites el mpox.

El mpox puede adquirirse por consumir carne mal cocida de animales, por ello, su correcta preparación ayudará a que evites el mpox. Lávate las manos con frecuencia: Ante las alertas de salud, la higiene siempre será una aliada para prevenir enfermedades, sobre todo luego del contacto con personas enfermas.

Ante las alertas de salud, la higiene siempre será una aliada para prevenir enfermedades, sobre todo luego del contacto con personas enfermas. Disminuye el número de parejas sexuales: El contacto sexual entre dos personas puede generar una infección. Para aminorar el riesgo ante el mpox, la actividad sexual debe ser selectiva.

El contacto sexual entre dos personas puede generar una infección. Para aminorar el riesgo ante el mpox, la actividad sexual debe ser selectiva. Disminuye el contacto físico: Evita el contacto piel con piel con otras personas y elude los besos, ya que, de esta forma, también se puede transmitir el virus.

Evita el contacto piel con piel con otras personas y elude los besos, ya que, de esta forma, también se puede transmitir el virus. Usa cubrebocas , sobre todo en lugares públicos.

, sobre todo en lugares públicos. Cubre tu nariz y boca al estornudar o toser.

al estornudar o toser. Desinfecta constantemente superficies y objetos.

constantemente superficies y objetos. Evita compartir alimentos y bebidas con otras personas.

y bebidas con otras personas. Lavar los objetos de una persona infectada: La ropa, sábanas, toallas y utensilios que utilice una persona infectada deberán lavarse con agua tibia y jabón.

La ropa, sábanas, toallas y utensilios que utilice una persona infectada deberán lavarse con agua tibia y jabón. Evita visitar lugares concurridos.

¿Qué hacer si presento síntomas de mpox?

Si sospechas que fuiste contagiado de mpox, busque ayuda médica profesional de inmediato y siga las recomendaciones del personal de salud.

Manténgase aislado en su hogar. Si en los últimos días había estado en contacto con otras personas, comuníqueles su estado para que puedan asegurarse de tener o no el virus.

Es indispensable cubrir bien las lesiones y utilizar un cubrebocas al estar en contacto con otras personas. Para reincorporarse a su vida cotidiana, deberá esperar a que las costras se caigan y la piel se renueve.

