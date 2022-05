Viruela de mono: ¿Qué es y cuáles son los síntomas de este virus detectado en Reino Unido?

Reino Unido confirmó la presencia de 7 casos de viruela símica o viruela de mono, según lo reportó la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), el primer caso se registró el 4 de mayo, en un paciente llegado desde Nigeria que visitaba el país.

Desde hace más de una semana comenzaron los trabajos de rastreo para identificar posibles contagios, principalmente en el vuelo internacional, en la comunidad y en los hospitales, donde se le brindó atención; la UKHSA advirtió que el resto de casos se han detectado entre el 7 y el 15 de mayo.

Al momento, algunas de las personas que ya se tienen rastreadas no han presentado síntomas, sin embargo, el chequeo óptimo es de 21 días, por lo que seguirán en observación.

La OMS explicó que ya se creó un equipo encargado de la identificación y gestión de los contactos con el caso.

¿Cuáles son los síntomas?

Esta enfermedad forma parte del género Orthopoxvirus, y es relativamente común en África central y Occidental, sin embargo, un estudio de "The Center for Food Security and Public Health" señaló que en 2003 se reportaron 33 casos en Estados Unidos que se contagiaron luego de que se importaron roedores africanos que luego transmitieron el virus a algunos perros.

#LoÚltimo | Autoridades sanitarias de #Inglaterra han reportado una rara infección de viruela de mono, se presume que la causa de la infección del paciente podría estar relacionada con un viaje a #ÁfricaOccidental. pic.twitter.com/T9f1RJWKac — PolitiK (@ES_PolitiK) May 14, 2022

Los síntomas de la viruela del mono son fiebre, dolor muscular y de cabeza, escalofríos y agotamiento, así como erupciones acompañadas de picazón y dolor.

Respecto a su letalidad, en África Occidental ronda el 1%; sin embargo, en algunas partes del Congo alcanza hasta el 10% de letalidad. Los niños son los más propensos al contagio, mientras que las mujeres embarazadas pueden llegar a presentar complicaciones.