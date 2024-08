El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó encerrar en dos cárceles de máxima seguridad a los más de mil 200 detenidos que, según la Fiscalía de ese país, dejaron las protestas en contra del resultado electoral del domingo, que lo ratificó como ganador, lo que ha sido cuestionado por la oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional.

“Estoy preparando dos cárceles, que debo tener listas en 15 días, ya estaban preparándose (Tocorón y Tocuyito), y todos los guarimberos (manifestantes violentos) van para estos penales”, aseguró el mandatario durante una reunión con empresarios, en la que reiteró que los detenidos forman parte de un golpe para derrocarlo.

Por ello, prosiguió, decidió acondicionar estas dos prisiones, que ya existían en los Esta de Aragua y Carabobo, “para todas las bandas de nueva generación que están metidas en las guarimbas (como llama el chavismo a las protestas antigubernamentales) y en el ataque criminal”.

“No va a haber perdón ni contemplación”, remarcó el líder chavista, recordando que el Estado actuará “en el marco de la Constitución y de las leyes”.

Vamos a “hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertirlas en granjas productivas, que (los presos) lleguen a producir, que lleguen a trabajar, como hacían en aquella época”, señaló, en alusión a la dictadura de Marco Pérez Jiménez (1952-1958), que puso en marcha un plan de trabajo para los privados de libertad.



Una creencia firme

El Gobierno cree que las manifestaciones registradas en varias regiones del país -saldadas con al menos 11 muertos, según ONG- están impulsadas por la oposición mayoritaria, que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios por amplio margen y publicó actas electorales que, según el antichavismo, demuestran su reivindicación.

Ayer Estados Unidos se pronunció por reconocer a Edmundo González como presidente legítimo, aumentando la tensión en la región.

EFE

El saldo de las protestas

1,200 personas detenidas.

1,000 buscados por disturbios.

11 muertos.

Fuentes: Organización Foro Penal y Gobierno de Venezuela.

Voz del experto

Sandro Arreola, politólogo

Declaraciones de Blinken ejercen una gran presión

Tras las declaraciones de Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, en las que dio como ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela a Edmundo González Urrutia, basado en “pruebas abrumadoras”, el politólogo Sandro Arreola comentó que estos pronunciamientos ejercen presión sobre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), para transparentar los comicios.

“La declaración del secretario de Estado viene como reacción a la votación que no lograron en el Consejo Permanente de la OEA. Hay que recordar que hubo 11 abstenciones, siete votos en contra y 11 a favor de un documento que solicitara al CNE para transparentar el proceso y poner a disposición de este organismo, de la OEA, todas las actas y todas las evidencias del resultado electoral. Entonces, al no haber obtenido una decisión favorable, me parece que las declaraciones de Antony Blinken vienen a seguir ejerciendo esta presión”.

El experto señaló que el pronunciamiento de Estados Unidos también fuerza a sus aliados a tomar una postura más firme. “Quizá para tratar de convencer a los 11 ministros representantes en el Consejo Permanente de la OEA, para que en una siguiente votación ya puedan manifestar la transparencia del proceso y de las actas”.

Voz del experto

Alejandro Verduzco, analista y experto en marketing político

Reconocimiento causará inestabilidad

Después de que Estados Unidos reconociera a Edmundo González Urrutia como ganador “contundente” de las elecciones presidenciales sobre Nicolás Maduro, Alejandro Verduzco, analista y experto en marketing político, señaló que la ola de inestabilidad y violencia crecerá en Venezuela en los próximos días.

Anota que el anuncio “le da una inestabilidad a toda la zona de América Latina por estas decisiones de supuestamente un fraude electoral. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas y ver si los actores involucrados o la oposición, no son sujetos a grandes represiones por el régimen de Nicolás Maduro”.

El experto recordó lo que pasó en 2013 con Henrique Capriles, cuando perdió las elecciones presidenciales contra Maduro por un margen menor al dos por ciento, y todos sus seguidores fueron perseguidos por el régimen. Sin embargo, en esta ocasión confía en que la presión internacional terminará por esclarecer los resultados electorales.

“Esperemos que el Consejo Nacional Electoral pueda darle esa tranquilidad a sus electores para que tengan una verdadera cultura de paz, porque continúan viviendo momentos de amenaza y violencia (…). El pulso de las cosas es de mucha incertidumbre”, sentenció.

CT