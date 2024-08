El ex diputado Williams Dávila lleva tres días incomunicado tras haber sido detenido el jueves al término de una manifestación convocada por la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en el contexto de la crisis poselectoral que atraviesa el país, aseguró ayer la familia del antichavista.

William Dávila, hijo del ex diputado, explicó que familiares y abogados han intentado sin éxito obtener información sobre el lugar en el que recluyeron a su padre, que fue capturado en el Este de Caracas por sujetos que “se lo llevaron” a bordo de “una camioneta sin identificación. Desde entonces no sabemos nada, no tenemos comunicación, no tenemos ningún tipo de información oficial y, por tanto, no sabemos exactamente, entendemos que fue víctima de una desaparición forzosa”, denunció Dávila, quien recordó que su padre, de 73 años de edad, tiene una condición médica por la que necesita fármacos a diario.

Explicó que los abogados intentaron introducir un recurso legal ante la Fiscalía para “forzar” a las autoridades a informar el sitio de reclusión, pero la demanda no fue admitida bajo el alegato (dijo) de que estas solicitudes se atienden de lunes a viernes. Señaló también que el ex diputado, intervenido quirúrgicamente “hace unos meses”, debe tomar anticoagulantes a diario ante el riesgo de “tener complicaciones” relacionadas con la operación realizada.

Este arresto se concretó pese a que la normativa legal establece que las personas mayores de 70 años no pueden ser objeto de “privación judicial preventiva de libertad” y que, en caso de necesitarse alguna medida cautelar, se “decretará la detención domiciliaria o la reclusión en un centro especializado”.

El Gobierno de Portugal exigió la “liberación inmediata e incondicional” de Dávila, tras recordar que el político tiene nacionalidad portuguesa y “fue detenido de forma arbitraria y con salud precaria”.

Según el Ejecutivo venezolano, más de dos mil 400 personas han sido detenidas en el contexto de las protestas desatadas tras las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial entregado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio la victoria al presidente Nicolás Maduro, lo que ha sido señalado de fraudulento por la PUD, numerosos países y organizaciones internacionales.

Anulan pasaportes

También ayer el opositor Andrés Caleca denunció la anulación “sin justificación” de su pasaporte tal y como le ha pasado a activistas de Derechos humanos y periodistas del país en los últimos días.

“Aparece en la página oficial del Saime (Servicio de Identificación, Migración y Extranjería) que estaba anulado sin ninguna explicación, sin ningún aviso, de modo que si yo hubiera tenido la mala fortuna de estar fuera del país me convierto en un apátrida”, dijo el político.

Explicó que, en vista de la “alerta que está rodando desde hace varios días en las redes sociales” sobre anulaciones de pasaportes a personas críticas con el Gobierno de Nicolás Maduro, optó por revisar el estatus de su documento, cuya vigencia, aseguró, expira en 2032.

Exigen libertad a estudiantes y docentes

La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) exigió ayer la liberación de sus agremiados, así como de estudiantes de esa institución que figuran entre los miles de detenidos que ha dejado la crisis poselectoral en el país, algunos aprehendidos en protestas y otros en sus residencias.

A través de X, la gremial convocó a una actividad el próximo jueves, dentro de la casa de estudios, junto a familiares de las personas que fueron detenidas luego de las elecciones del 28 de julio, señaladas por el Gobierno como “terroristas”.

Agencias

Gobierno denuncia hackeo de sus redes de transporte

El Gobierno de Venezuela denunció ayer el hackeo de la página web de la aerolínea estatal Conviasa, así como del sistema de cobro de pasaje en las líneas de transporte subterráneo de Caracas y otras ciudades, acciones por las que responsabilizó al grupo de hackers Anonymous y que, aseguró, ya fueron subsanadas.

El ministro de Transporte, Ramón Velásquez, indicó en Instagram que Conviasa fue nuevamente “blanco de ataques por el colectivo Anonymous”, luego de registrar un hackeo el pasado 2 de agosto.

Como en la ocasión anterior, el ministro subrayó que las autoridades lograron neutralizar este ataque con ayuda de equipos técnicos. Asimismo, Velásquez acusó al grupo mencionado de haber actuado “contra el sistema de cobro pasaje” en el Metro de Caracas, así como en servicios similares de transporte que operan en las ciudades de Valencia, Los Teques y Maracaibo.

Esto “generó un colapso en el servicio, sin embargo, hemos actuado para resguardar toda la información, en garantía de nuestros usuarios y restablecer la recarga de tarjetas”, prosiguió.

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, dijo estar enfrentando un “golpe de Estado cibernético” luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó su victoria, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país y desató protestas.

Maduro ha culpado al magnate sudafricano Elon Musk.

EFE

CT