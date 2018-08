Venezolanos quedan varados en la frontera por trámite migratorio

Los pasos migratorios ecuatorianos en la frontera con Colombia esperan instrucciones de Quito sobre los casos en que los que pueden permitir el paso de venezolanos tras la anulación de la exigencia de pasaporte y la imposición de presentar la cédula validada.



Desde la medianoche del viernes han pasado 200 venezolanos por migración ecuatoriana, todos con pasaporte vigente, ninguno ha presentado la cédula validada o, en caso de ser menores, ninguno ha presentado su partida de nacimiento apostillada para ingresar, confirmaron fuentes policiales.



Un tribunal de Quito anuló la regulación del Gobierno de exigir pasaportes a los emigrantes venezolanos que entran al país y dio un plazo de 45 días a la Cancillería para que presente un plan de contingencia humanitario frente a los problemas de la emigración.



Tras esa decisión, el Gobierno anunció que los venezolanos pueden ingresar “con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad, emitido por un organismo regional o internacional reconocido por el Gobierno de Ecuador”.



También podrían hacerlo “con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad emitido por las entidades autorizadas al efecto por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, debidamente apostillado”, según un comunicado del Gobierno, medidas complicadas para los inmigrantes.



“Allá no existe nada de eso, no pueden ponernos una cosa que Venezuela no nos dará nunca”, se lamentó Tania Salazar una venezolana oriunda de Apure.

“Allá no existe nada de eso, no pueden ponernos una cosa que Venezuela no nos dará nunca”