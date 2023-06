El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajó este jueves a Moldavia, su país vecino, para participar en la cumbre de la Comunidad Política Europea, en la que recibió el respaldo de sus aliados y en la que por segunda vez desde que se inauguró este foro, se escenificó el aislamiento de Rusia.

"Rusia no está aquí no porque no queramos invitarla, sino porque la Rusia de (el presidente, Vladímir) Putin ha excluido a esta comunidad lanzando este ataque y esta guerra injustificada contra Ucrania", dijo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a su llegada al castillo Mimi de Bulboaca (Moldavia), donde hoy se celebra la reunión.

Zelenski, por su parte, aseguró que la guerra terminará solo cuando venzan los ucranianos o cuando Rusia salga de los territorios ocupados.

"Cuando nosotros ganemos, esta guerra terminará. O Rusia puede pararla antes. Pueden salir de nuestro territorio", dijo el presidente ucraniano, que recordó también que actualmente se está trabajando en la coalición de aviones caza.

Ucrania ofrece además una "coalición" de misiles antiaéreos Patriot, señaló.

En este sentido, el canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que el apoyo que su país viene dando a Ucrania respecto a "la defensa aérea es muy importante ahora que hay tantos ataques con cohetes, aviones y misiles desde Rusia".

El líder ucraniano también afirmó que Ucrania "está lista para ser miembro de la OTAN" y está esperando a que la Alianza Atlántica acepte al país y le ofrezca garantías de seguridad.

"Las garantías de seguridad no solo son muy importantes para Ucrania, sino también para nuestros vecinos, por la agresión rusa en Ucrania y una potencial agresión (de Rusia) en otras partes de Europa", enfatizó.

"Siempre hemos dicho que para la paz después de la guerra tiene que haber garantías y que Alemania hará su aportación. Habrá que ver qué naturaleza tendrán en concreto. Es algo de lo que estamos hablando y que estamos abordando desde hace tiempo ya", señaló Scholz al respecto.

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, fue más contundente al afirmar que "la única garantía de seguridad" para Ucrania "es la OTAN".

Al mismo tiempo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó en su cuenta oficial de Twitter que "Ucrania ha hecho un progreso impresionante en su camino hacia la UE", tras haber obtenido el año pasado el estatus de país candidato.

También lo obtuvo Moldavia y su presidenta, Maia Sandu, instó a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a apoyar el ingreso de esa antigua república soviética en el bloque comunitario a finales de la década.

"En mis reuniones bilaterales abordaré temas de la adhesión de Moldavia a la UE. Como ya hemos dicho, nuestro compromiso es lograr el ingreso de Moldavia en la Unión a finales de esta década", dijo.

"Siempre hemos apoyado a Moldavia como un país candidato a la UE. Lo mismo se aplica a los países de los Balcanes occidentales", subrayó el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar.

La actual tensión en el norte de Kosovo centrará también parte de la reunión en Bulboaca, ya que Borrell se reunirá con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, después de haberlo hecho este miércoles con el primer ministro kosovar, Albin Kurti.

Por otra parte, Scholz, el presidente francés, Emmanuel Macron y el del Consejo Europeo, Charles Michel, se reunirán con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el de Azerbaiyán, Ilham Alíev, para tratar de impulsar el acuerdo de paz que están negociando Ereván y Bakú.

CT