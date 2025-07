Centroamérica mantiene un "alerta de vigilancia por la posible llegada de olas de entre 30 centímetros y un metro de altura", tras el potente sismo registrado el martes en la región rusa de Kamchatka, en el Pacífico Norte, informó este miércoles el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC).

En un comunicado conjunto con el Sistema Nacional de Protección Civil, el Instituto de Geociencias panameño explicó que tras el terremoto de magnitud 8.8, el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico (PTWC, en inglés) emitió varios mensajes dirigidos a los centros nacionales de alerta de tsunami, entre ellos Panamá.

Según los modelos matemáticos actuales, explican las instituciones panameñas, la "alerta de evacuación por tsunami aplica únicamente para las costas del oeste de los Estados Unidos, Japón y las Islas Hawai", mientras que:

"en el resto de los países de Centroamérica y algunos de Suramérica se mantiene la alerta de vigilancia por la posible llegada de las olas de entre 30 cm y un metro de altura".

"Por las características y magnitud del sismo en Kamchatka, no se espera un impacto mayor en las costas panameñas, únicamente oleajes anómalos —fuera de lo normal—. Se prevé que estas olas arriben al país en horas tempranas del día de mañana; sin embargo, no se considera que sean destructivas , ya que, según los modelos actuales, su altura no superará 1 metro", indicó el IGC.

En este sentido, una marea alta se registraba alrededor de las 7:37 hora local —12:37 hora media de Greenwich (GMT)— de este miércoles, con altura de 4.5 metros y olas desde un metro, con previsiones de lluvias ligeras en el sector costero de las de tres de las 10 provincias del país: provincias de Coclé, Herrera y Los Santos, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

AO