Trump y Musk, controversia en redes tras video creado con IA

Este lunes, por medio de redes sociales, circuló un video creado por inteligencia artificial en el que se muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al empresario Elon Musk en una comprometedora situación con la frase "Viva el verdadero Rey".

De acuerdo con un reporte del medio The New York Times, esta grabación fue proyectada en la sede del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Washington D. C., y se sospecha que fue resultado de un hackeo.

En la grabación se logra observar al empresario Elon Musk, sentado con los pies estirados, aparentemente "sonriendo", mientras que el presidente de Estados Unidos besa con "entusiasmo" su dedo del pie.

El video fue puesto en bucle y fue creado con inteligencia artificial, ya que de acuerdo con las imágenes aparece una tercera persona al fondo, además de que se puede captar que el CEO de Tesla tiene dos pies derechos.

De acuerdo con el medio estadounidense, no se logró identificar de manera inmediata cómo es que el clip se proyectó en los monitores, por lo que para detener su reproducción terminaron desconectando los dispositivos.

"Otro desperdicio de dinero y recursos de los contribuyentes. Se tomarán las medidas adecuadas para todos los involucrados", dijo Kasey Lovett, portavoz del departamento.

